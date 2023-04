Surprise (pas vraiment !) : Un Monopoly Super Mario Bros Le Film disponible aux USA

INSPIRÉ DU FILM SUPER MARIO BROS. Dans le jeu Monopoly Super Mario Bros. Movie Edition, les joueurs peuvent s'imaginer en train d'affronter Bowser pour sauver le Royaume Champignon tout en explorant le monde du film.





COLLECTIONNEZ LES LIEUX DE SUPER MARIO WORLD : Les joueurs achètent, vendent, échangent et complotent pour tout gagner dans ce jeu de société Mario Monopoly, qui met en scène les lieux emblématiques du film Super Mario Bros. Gagnez le plus de pièces pour gagner





ATTENTION À BOWSER : Le jeton Bowser se déplace séparément sur le plateau de jeu. Attention : Bowser peut s'emparer de propriétés, voler des pièces et envoyer des joueurs en prison.





JOUEZ COMME L'ICÔNE DU MONDE SUPER MARIO : 6 jetons Monopoly représentant les personnages et les bonus du film Super Mario Bros. sont inclus : La poêle de Toad, un Super Champignon, la couronne de Peach, etc.





LES TUYAUX DE GUERRE ACCÉLERENT LE JEU FAMILIAL : les joueurs qui atterrissent sur un espace de tuyau de guerre peuvent se déplacer sur n'importe quel espace entre celui-ci et l'espace de tuyau de guerre suivant.





DES CADEAUX SUPER MARIO POUR LES GARÇONS ET LES FILLES : Les jouets Super Mario sont d'excellents cadeaux pour les enfants de 8 ans et plus qui sont fans de Super Mario et de Monopoly.

Une édition spéciale Monopoly dédiée au film d'animation Illumination Super Mario Bros Le Film est désormais disponible à la vente aux Etats-Unis. Cette nouvelle déclinaison en édition limitée du célèbre jeu de société propose un contenu inspiré du film d'animation mettant en scène les personnages emblématiques de l'univers Mario dans des situations inspirées du film.Dans cette version du Monopoly, les joueurs pourront incarner des personnages tels que Mario, Luigi, Peach, Toad et d'autres, tout en parcourant un plateau reprenant les lieux emblématiques de l'univers du plombier moustachu. Les pions, cartes et autres éléments du jeu ont été adaptés pour coller au thème du film Super Mario Bros.Voici ce que Habsro Gaming en dit sur la fiche descriptive de cette édition limitée sur Amazon.com :Cette édition limitée n'est disponible qu'aux Etats-Unis : il est possible de l'importer via Amazon , mais cela coûtera relativement cher en frais d'envoi (compter 15€ pour un produit qui ne coûte que 25€ TTC). Mais la passion peut aussi être à ce prix !Ne manquez pas par ailleurs toutes nos actualités autour du film Super Mario Bros Source : ComicBook