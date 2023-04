Le réalisateur du film Mario explique comment les blocs flottent dans le Royaume Champignon

Aaron Horvath, un des réalisateurs du film d'animation Super Mario Bros le Film, a récemment levé le voile sur un mystère qui intrigue les spectateurs du film (alors que cela ne nous posait aucun problème métaphysique depuis 35 ans, soyons honnêtes !) : comment les blocs peuvent-ils flotter dans le Royaume Champignon ?Dans une interview accordée à Variety, Aaron Horvath a partagé sa vision de cet univers emblématique : pour lui, les blocs flottants du Royaume Champignon sont maintenus en l'air grâce au "Floatanium", un minerai propre au Royaume Champignon que les Toads extraient depuis les mines pour en faire des blocs ou des éléments de construction.De là à penser que ce floatanium va être inscrit noir sur blanc dans la Bible Super Mario dans laquelle Nintendo inscrit tout ce qui concerne sa franchise... On n'ira pas jusque là. Toujours est-il que la réflexion est tout à fait tangible, et apporte une sorte de justification à ces blocs flottants dans les airs.Source : Variety via Nintendo Life