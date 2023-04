Nintendo Live 2023 : l'événement aura lieu à Seattle en septembre

Announcing #NintendoLive 2023, an in-person event for fans of all ages that will take place in Seattle this September! Experience Nintendo Switch gameplay, live stage performances, tournaments, photo ops, and more.



Stay tuned for more details: https://t.co/0uePw3LHqS pic.twitter.com/3nqalGUTa0 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 11, 2023

"Les fans de tous âges peuvent actuellement découvrir les jeux, les personnages et les mondes uniques de Nintendo sur Nintendo Switch, mais nous voulons élargir cette portée avec une nouvelle expérience. [...] Avec Nintendo Live 2023, nous donnons aux participants la possibilité de célébrer ensemble avec leur famille, leurs amis et la communauté Nintendo au sens large, dans l'esprit du plaisir et de la création de souvenirs durables."



Le Nintendo Live 2023 se tiendra à Seattle en septembre, c'est un tournant pour l'événement qui jusqu'ici s'était toujours uniquement déroulé au Japon. Ce salon, qui propose de retrouver les nouveautés et les jeux du moment de Nintendo, est une belle surprise à destination des fans de Nintendo Outre-Atlantique.Le Nintendo Live 2023 à Seattle est prévu pour le mois de septembre, bien que la date exacte n'ait pas encore été révélée. Cet événement est une occasion unique pour les joueurs de découvrir les dernières sorties de jeux vidéo, dans un contexte ludique et festif puisqu'il y aura notamment une zone "Live stage".Les participants pourront également participer à diverses activités, telles que des tournois de jeux (on peut penser que Splatoon 3 et Mario Kart 8 Deluxe seront de la partie mais cela n'a pas été indiqué par Nintendo), des démonstrations et des rencontres — il y aura la possibilité de participer à des séances photo. Les détails concernant la date de mise en vente des billets et les tarifs n'ont pas encore été communiqués, mais les informations devraient être disponibles prochainement.Un site officiel a été ouvert pour l'occasion . Voici ce que Doug Bowser, le bien-nommé président de Nintendo of America, a déclaré dans le communiqué accompagnant l'annonce de l'événement :