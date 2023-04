Plus de 130 musiques de jeux Mario dans le film d'animation

Le film d'animation Super Mario Bros. fait décidemment beaucoup parler de lui. Alors que le film bat des records dans les salles de cinéma, nous en découvrons au fur et à mesure davantage aussi sur le travail qui a été mené pour arriver à ce résultat.Aujourd'hui, c'est le compositeur de la bande originale du film qui a pris la parole pour détailler le travail accompli sur les musiques du film. Dans une interview à Yahoo, Brian Tyler explique qu'il s'est évidemment beaucoup inspiré de l'univers existant, et donc des différents jeux où Mario est apparu ces 40 dernières années.130. Ce serait le nombre de références musicales dont ferait preuve le film d'animation Super Mario Bros. d'après le compositeur qui doit ainsi beaucoup à Koji Kondo, le compositeur phare des jeux Mario et Zelda chez Nintendo.L'interview chez Yahoo décrit également les inspirations des années 80, au moment où est apparu le personnage de Mario dans le jeu Donkey Kong, comme le film E.T. et la bande originale de John Williams.Est-ce que quelqu'un se motivera à cataloguer l'ensemble des références musicales ? Le défi est lancé !Source : Yahoo