Save the date ! Super Bomberman R 2 sort le 14 septembre 2023 !

Konami a donc enfin choisi de dévoiler la date de sortie définitive de Super Bomberman R 2. Dommage, on manquera les vacances d’été alors que le titre est parfait pour des parties à plusieurs. Mais en sortant le 14 septembre 2023, on nous promet de nous proposer le contenu le plus important de la franchise.

SUPER BOMBERMAN R 2 release date confirmed! #SBR2 physical launch on SEPT. 12, digital launch on SEPT. 13, 2023! SBR2 is the perfect way to mark the #Bomberman series' 40th anniversary this year. Pre-orders are open NOW - https://t.co/1iZTGUjEPA pic.twitter.com/bCvio024XJ