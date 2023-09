Test de Super Bomberman R 2 : incontournable ?

SUPER BOMBERMAN R 2 25/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un tout nouveau mode Histoire pétri de bonnes intentions

Un Bomberman, c’est fait pour jouer en multi !

Pensé avant tout comme un jeu multijoueur, la création d’un mode solo pour un jeu Bomberman a toujours été une entreprise délicate à mener. Après un mode Histoire sur le précédent épisode qui n’aura pas vraiment marqué les esprits, Konami propose ici un tout nouveau scénario et une nouvelle mécanique de jeu.Nos héros doivent donc évidemment sauver l’univers, et c’est cette fois une Lune Noire maléfique qui souhaite tout détruire sur son passage. Pour contrecarrer ses plans, vous devez explorer des planètes à la recherche de très mignonnes petites créatures : les Ellons. Vous deviendrez également les gardiens de pierres précieuses appelées “Ellonites”. Vos ennemis, les Lugions, vont tout faire pour s’emparer de ces précieuses ressources.Cette histoire, certes simpliste, sert avant tout à mettre en avant les nouveaux systèmes de jeu implémentés. Ce mode Histoire propose effectivement une aventure avant tout basée sur l’exploration de planètes décomposées en zones. Vous devez tenter de trouver un maximum d’Ellons en parcourant ces mondes, ainsi que de récupérer un maximum de ressources pour faire monter votre niveau d’XP. A chaque niveau gagné, vos attributs augmentent (nombre de bombes, vitesse, longueur de flamme, options…), ce qui devrait vous faciliter la vie. Vous pourrez débloquer les zones suivantes une fois un certain nombre d’Ellons secourus.Les planètes offrent des décors variés et agréables, même si le tout reste très classique : vous allez principalement poser des bombes pour briser des blocs afin de dévoiler des points d’XP, des Ellons ou simplement pour vous frayer un chemin. Les zones sont de taille suffisante, mais le tout est malheureusement rapidement répétitif.Les ennemis sont pour leur part assez insipides, n’offrent comme d’habitude aucune intelligence et sont souvent contournables facilement. Une fois un bon nombre d’Ellons récupérés, vous pourrez accéder à des arènes de combat (en mode Château, on y revient plus bas), puis arriver au combat de boss final de la planète, qui offre un challenge un peu plus épicé. Simple mais efficace. Retenez-donc que tout dépend du nombre d’Ellons que vous arrivez à récupérer, ils sont la clé de toute progression.De même, les Ellons vous aident à activer des téléporteurs, et surtout des mini-puzzles très sympathiques et pas toujours évidents à résoudre. Ils viennent heureusement réveiller ces phases d’exploration franchement redondantes. C’est l’une des bonnes idées de ce mode Histoire, à souligner !Attention, l’exploration n’est qu’une des facettes de ce mode. Vous allez également devoir défendre votre base contre les attaques ennemies qui interviennent de temps en temps. Les Lugions veulent s’emparer de vos Ellonites et vous allez donc devoir organiser votre défense. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les ressources gagnées selon votre niveau d’expérience pour construire divers obstacles sur votre camp de base afin de repousser les ennemis. Il s’agit ici de l’introduction du mode Château, qu’on pourrait comparer à un Tower Defense. Une fois tous vos éléments de défense installés, vous pouvez lancer le combat. Vos ennemis vont devoir récupérer des clés puis venir ouvrir les coffres qui contiennent les Ellonites, le tout dans un temps limité. De votre côté, vous devez protéger vos précieux coûte que coûte, et remportez la partie s’il vous reste au moins un coffre non ouvert à la fin du temps imparti.Si l’idée est originale et bienvenue, la réalisation s’avère pour autant très perfectible, la faute à une lisibilité à l’écran vraiment compliquée. C’est fouillis, confus, surchargé, et il est très complexe de bien comprendre ce qui se passe à l’écran. Par conséquent, le côté stratégique qu’on pensait pouvoir développer avec ce mode château passe vite au second plan, et on en revient à jouer un peu comme d’habitude, simplement au feeling et dans un joyeux chaos général. C’est donc décevant, d’autant plus qu’on sent que l’idée est bonne et méritait peut-être une meilleure mise en application. On ne s’attardera pas non plus sur les nouvelles armes disponibles pour le joueur qui défend (lasers, ondes de choc…) qui nous ont paru complètement à côté de la plaque dans un jeu Bomberman. A force de vouloir ajouter des nouveautés, attention à ne pas dénaturer le concept de base…Vous l’aurez compris, ce mode château ne nous a pas vraiment convaincus, et ce que ce soit en solo ou en multi, puisque les problèmes restent les mêmes. S’il reste amusant à tester à plusieurs, ce nouveau mode n’apporte au final pas grand chose et ne devrait pas s’imposer à l’avenir comme un incontournable.Au final, et malgré de bonnes idées et une réelle volonté de proposer quelque chose de nouveau, ce mode Histoire risque de vite lasser la plupart des joueurs en raison d’une exploration trop répétitive et d’un mode Château trop fouillis. Dommage !Oublions ce mode Histoire pour nous recentrer sur l’essentiel : un jeu Bomberman est avant tout un jeu conçu pour être joué à plusieurs ! C’est donc bien en multi que Super Bomberman R 2 n’a pas le droit à l’erreur. La bonne nouvelle, c’est que le jeu reste excellent dans ce mode. Pour rappel, vous pourrez toujours jouer jusqu’à huit joueurs en local sur une seule console Switch pour votre plus grand bonheur ! Vous pouvez également jouer en ligne si le cœur vous en dit. Et même en solo contre des joueurs du monde entier. Sachez en outre que le multiplateforme est supporté. Que demande le peuple ?Nous ne reviendrons pas sur le mode Château, qui n’aura pas su nous convaincre. En revanche, vous avez évidemment toujours accès au mode Standard, qui reste finalement ce qui se fait de mieux quand vous devez défier des amis à la maison ! A vous de définir le nombre de joueurs, de choisir parmi les arènes plutôt variées, d’éventuellement modifier certaines règles, et à vous les plaisirs pyrotechniques intenses que Bomberman a toujours su nous apporter !Cet opus ne fait pas exception et saura toujours animer vos soirées sans aucune difficulté. Tous les objets cultes de la saga sont présents pour notre plus grand bonheur. On apprécie également le retour du mode “revanche” qui vous permet une fois mort de revenir à la vie si vous parvenez à toucher un joueur avec vos bombes depuis les bords de l’écran. Cela permet à tout le monde de jouer presque en permanence sans s’ennuyer en attendant la fin de partie des autres joueurs encore en lice. Malin !Le mode Grand Prix est également présent avec ses gemmes à récupérer, ce qui peut renouveler le gameplay de temps en temps.Enfin, le mode “Bataille 64” fait son retour avec une formule Battle Royale très appréciée et vraiment sympathique à jouer. C’est l’un des meilleurs ajouts à la série de ces dernières années, et c’est donc avec un grand plaisir qu’on le retrouve ici.Tout cela est donc parfaitement maîtrisé et reste très convaincant à lui seul pour justifier de la qualité du jeu… du moins pour ceux qui jouent beaucoup en ligne ou qui n’ont pas le premier opus.Dernière grosse nouveauté, l’ajout d’un mode éditeur de niveaux qui vous permet de créer vos propres arènes et de les partager en ligne. Encore une fois, l’idée est à saluer et le tout fonctionne bien, avec certaines arènes impressionnantes. Mais ce n’est pas ce qui pourra sauver un mode Château déjà trop confus de base.N’oublions pas pour finir qu’à l’instar de Super Bomberman R premier du nom, vous allez pouvoir débloquer tout un tas de personnages et de bonus pour pouvoir les personnaliser. C’est toujours aussi sympathique, cela prolonge évidemment la durée de vie du jeu, et vous aurez même en cadeau gratuit un personnage de Fall Guys à déverrouiller : sympa ! Et si vous jouez en ligne, un mode gradé vous permettra de vous mesurer aux meilleurs du monde avec un classement renouvelé régulièrement. De quoi vous scotcher au jeu de nombreuses heures…Malgré tout, à l’heure de dresser un bilan final, il semble difficile d’occulter que Super Bomberman R était disponible en free-to-play il y a encore quelques mois avec un contenu qu’on retrouve sur cet opus. De là à penser que Konami l’a fermé simplement pour pouvoir nous faire repasser à la caisse quelques mois plus tard avec ce Super Bomberman R 2, il n’y a qu’un pas que nous vous laissons seuls aptes à franchir…