Test de Toutous et Chatons: Mon Petit Salon : s’occuper d’une animalerie !

Pour le jeune public

Toutous et chatons trop mignons !

S’adressant principalement aux petites filles (autant pour l’inclusivité), Toutous et Chatons: Mon Petit Salon vous met dans la peau d’une jeune femme aux allures d’enfants qui prend son poste dans une animalerie. Le jeu est très orienté cependant vers une image idéale de la petite fille, celle qui doit aimer le rose et travailler avec les animaux.Malgré la présence d’un personnage masculin dans l’équipe de l’animalerie, nous sommes tout de même face à une esthétique assez datée et stéréotypée des jeux pour petites filles. Dans les premiers jours, qui font office de tutoriel, vous allez apprendre à maîtriser les différents mini-jeux qui s’offrent à vous et vous permettent de vous occuper de la boutique et des boules de poils sous votre garde. Ensuite, ce sera à vous de faire, comme bon vous semble.Avec son graphisme tout en couleurs pastel, sa dominante de rose, le côté enfantin du character design - fait pour que les petites filles puissent plus facilement s’identifier -, Toutous et Chatons: Mon Petit Salon respecte parfaitement les contraintes inhérentes à un jeu pour les plus jeunes. D’autant qu’il utilise aussi bien le tactile que la manette, voire même la possibilité de jouer avec les deux, ce qui donne plus d’accessibilité au titre. Le jeu est adorable, mignon et relativement facile, s’adaptant à son public cible avec efficacité.Ici, pas d’argent, mais des points, que vous allez gagner de différentes façons et qui vont vous permettre d’acheter des vêtements, ou des animaux pour votre animalerie. Les points s’obtiennent soit via les mini-jeux qui rythment votre journée, soit via des défis journaliers ou plus globaux, disponibles dans le menu sous la forme de tampons à valider. Si vous complétez une carte avec tous ses tampons, vous obtenez aussi un bonus.Dans votre animalerie, vous allez pouvoir faire plusieurs choses : l’écran principal vous montre l’ensemble du lieu, que vous pouvez scroller horizontalement soit au tactile, soit avec L et R. Vous avez alors accès aux différents mini-jeux : le PC pour acheter des animaux, la caisse pour un jeu “scannez les articles achetés”, vos collègues qui vous demandent de l’aide sur telle ou telle tâche, et les cages avec les animaux.Là, vous aurez accès à un menu avec plusieurs options et possibilités. Vous pouvez nourrir les chats et les chiens, les nettoyer, les caresser, les habiller avec un nœud ou autre élément eux aussi disponibles à l’achat, ou encore lui apprendre à rentrer dans sa caisse de transport. Toutes ces actions renvoient vers un mini-jeu spécifique.Et tous possèdent un gameplay très simple, souvent à base de “appuyer sur A au bon moment”/”utiliser le tactile de droite à gauche ou de haut en bas”. Vous avez toujours à l’écran un rappel des touches. Il s’agit souvent d’être dans le bon timing, pour marquer le meilleur score, obtenir des tampons qui eux-mêmes se convertissent en point pour acheter des choses à la fin.Le système est simple, efficace et particulièrement facile à comprendre, ce qui en fait un gameplay parfait pour les plus jeunes. Les mécaniques de jeux se répètent, avec quelques différences par instant, mais toujours cette idée d’avoir un minimum de touche pour un maximum d’efficacité. Les animations à l’écran sont adorables, le jeu n’est pas vraiment punitif et surtout il existe plusieurs difficultés pour les joueureuses les plus agiles et entraînées. La difficulté s’adapte à ce que vous avez déjà fait et au score précédemment réalisé. Un système malin qui permet de vous donner une meilleure expérience de jeu.Le déroulement des journées se suit et ne se ressemble pas : vous pouvez effectuer les activités que vous souhaitez sur le créneau du matin, sur celui de l’après-midi, le tout ponctué par quelques événements aléatoires qui viennent dynamiser l’ensemble. Une fois celle-ci terminée, vous vous retrouvez chez vous, avec plusieurs options : la possibilité d’aller faire du shopping et de changer de tenue, aller voir vos défis (chose que vous pouvez faire à n’importe quel moment via le menu pause qui permet aussi de sauvegarder), ou encore dormir et passer à la journée suivante. A partir de là, le jeu s’adapte parfaitement aussi bien aux sessions longues qu’aux courtes.Attention cependant : ce jeu n’est pas un guide sur comment adopter et s’occuper d’un animal. De nombreuses failles existent ici, que ce soit dans l’absence de gamelles d’eau, de couchages, d’arbres à chats ou de moments de promenade pour les chiens. Il convient de souligner qu’il ne s’agit en aucun cas d’un jeu de bonnes pratiques mais d’un jeu mignon, moins abouti qu’un NintenDogs en son temps et qui doit être pris avec quelques pincettes et de la médiation extérieure quant à l’importance de bons traitements pour les animaux de compagnie.