Test de Silent Hope : sept destinées, un rogue like

Sept héros appelés au secours d'une princesse !

De l’évolution dans votre chute

Descendre c’est bien, mais comment ?

Silent Hope, c’est un peu le rogue like que les amateurs de Nintendo attendaient : un titre au graphisme mignon et chibi et à la jouabilité aussi multiple que ses possibilités. Le royaume a été frappé par un terrible mal, enfermant sa princesse dans un immense cristal. Un appel silencieux a été passé, sept héros ont été convoqués.Mais ce ne sont que des années après, des dizaines d’années, alors que la mémoire des événements s’est effacée, que les héros sortent de l’abîme et rejoignent la princesse piégée. Guidés par sa simple voix, ils se mettent en quête de réponse : que s’est-il réellement passé ? Pourquoi la princesse a-t-elle perdu sa voix ?Sept héros, donc, et autant de façon de jouer. C’est là la force principale du titre : être parfaitement accessible à tous les types de joueureuses, que vous préfériez le corps à corps, l’arc ou la magie à distance, les poings ou la fourche. Émaillée des souvenirs de la princesse, votre descente dans les abîmes fait avancer le scénario : des îlots de lumière vous propose des instants de repos, où la voix de la princesse résonne dans votre esprit.Bien entendu, ce n’est pas tout : des jalons, sous la forme de feu de camps, viennent servir de point de repère et surtout de checkpoint pour votre future descente. Car vous ne parviendrez pas à tout faire en une seule fois. C’est le principe du jeu, de sa progression, d’un rogue like en règle générale.Malgré les sept personnages présents, le principe est toujours le même. Vous descendez dans le gouffre, trouvez la sortie de l’étage pour passer au suivant. Dans ces étages, se trouvent aussi bien des coffres que des ennemis, des matériaux à récupérer et quelques leviers à actionner pour faire tomber les barrières qui entravent votre route.Parfois, en début d’étage, vous trouverez une statue entourée d’épines qui vous propose un défi (finir l’étage sans utiliser de potion de soin, vaincre tant d’ennemis, récolter tant de runes, etc) qui vous permet de gagner beaucoup de points d’expériences si vous y parvenez.Mais attention : les points d’expérience ne sont pas partagés avec les autres personnages. Au début, vous devrez en choisir un. Car c’est seul que vous combattez les ténèbres. L’expérience lui revient. Vous pouvez ainsi le faire monter de niveaux, augmenter ses compétences, les lui attribuer, ajoutant à l’attaque classique (avec A) jusqu’à trois attaques spéciales (une sur le bouton X, une sur Y et une sur B).Si vous voulez faire monter un autre personnage, deux options s’offrent à vous : trouver une larme de cristal dans les abîmes, ce qui vous permet soit de rentrer à la base, soit de changer de combattant ; ou alors une fois à votre base, vous pourrez sélectionner votre prochain personnage pour votre nouvelle plongée.Les héros sont donc au nombre de sept. Le voyageur se bat avec une épée et un bouclier, il est le personnage recommandé pour commencer : maniable et équilibré. L’archer utilise un arc et des attaques à distance. La fermière attaque à la fourche, une arme d’hast qui tape avec un peu de portée. L’artiste martiale se bat avec ses deux poings dans un style au corps à corps rapide mais manquant de défense. Le magicien utilise, en toute logique, la magie et fait aussi bien des dégâts de zone que précis. L’épéiste est une combattante avec une lame dans chaque main, privilégiant la rapidité d’exécution. La guerrière préfère l’épée longue à deux mains, elle tape lentement mais fait beaucoup de dégâts.Par bien des aspects, Silent Hope est un mélange entre un rogue like et un RPG. Principalement parce qu’il existe dans ce titre une dynamique d’évolution aussi bien de votre base que de vos équipements ou de l’expérience gagnée au fil de l’aventure. Au pied du gouffre, votre base vous attend à chaque remontée, où à chaque fois que vous mourrez en bas (attention cependant, dans ce cas, vous perdez une partie des loot de votre run).C’est là que vous allez pouvoir récolter des runes via des objectifs à court ou long terme, faire pousser des navets et des tomates pour vos préparations, vous occupez d’animaux pour récolter lait et œufs. Mais aussi forger vos armes et équipements, façonner des planches et des lingots de métal pour la création.Lors de vos descentes, vous trouverez des “souvenirs d’armes”, qui sont des plans pour ensuite façonner les équipements nécessaires. Comme souvent dans ce type de jeu, ils sont classés par rang et rareté (vert, bleu, orange, violet). Soigner votre équipement, en l’upgradant ou en gérant sa construction, vous permet d’obtenir des bonus de statistiques qui ne sont pas négligeables dans votre descente. Tout simplement car en dessous se trouvent aussi bien des ennemis que des boss redoutables qu’il faudra terrasser.Point important qui pourra influencer votre stratégie : à chaque descente vous disposez de deux potions de soin qui peuvent aussi vous ressusciter si vous ne l’utilisez pas avant. Changer de personnage en cours de run vous redonne ces deux potions qui sont par protagoniste et non par descente. Les plats, quant à eux, vous offrent un bonus sur votre run et doivent être attribués à chaque nouvelle descente.Sous ses atours mignons, Silent Hope se révèle être un titre d’une grande richesse : que ce soit par la multiplicité des gameplays et des personnages, par ses possibilités en termes d’avancement ou simplement par son univers. Vous pouvez aussi bien maîtriser et monter tous les personnages pour faire durer votre run que d’enchainer les petites afin de faire monter au maximum un ou deux protagonistes. A noter que chacun aura deux évolutions possibles, une au niveau 15, vous offrant un nouveau set de compétences, et un autre dépendant de votre avancé et du scénario.