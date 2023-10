Test du Retour du Détective Pikachu : enquête exclusive chez les Pokémons

D’étranges événements se déroulent encore à Ryme City

Explorer Ryme City

Et l’enquête alors ?

Pika pika !

Suite, oui, mais pas que. En effet, Le retour du Détective Pikachu se veut avant tout un opus accessible à tout le monde, que vous ayez vu le film, joué au premier jeu, ou au contraire, rien de tout cela. Plusieurs moyens ont été mis en avant pour permettre à tous d’y jouer : une vidéo dans laquelle Pikachu vous raconte les événements passés (+lien vers la news), mais aussi et surtout une petite rétrospective in game, pendant laquelle Tim et Pikachu discutent du passé.En effet, le jeu s’ouvre sur une remise des prix : Tim et Pikachu vont être récompensés pour leurs services rendus à la ville pendant les événements du premier jeu. L’occasion d’apprendre que le père de Tim n’a toujours pas été retrouvé, que cela fait déjà deux ans que les faits ont eu lieu, et que la ville se reconstruit, petit à petit, mettant en place des choses comme la BPP, la Brigade de Protection des Pokémons.Cependant, rien ne va se passer comme prévu. Un Pokémon déchaîné vient interrompre la célébration, semant la pagaille. Il n’en faut pas plus pour Tim et Pikachu pour se remettre en selle. Direction les rues de la ville pour tenter de lever le mystère de cette interruption, mais aussi beaucoup d’autres. Que ce soit retrouvé un Pokémon disparu, démêler le vrai du faux dans une affaire de vol, ou d’autres enquêtes que l’on vous laisse découvrir.Côté gameplay et jouabilité, Le retour du Détective Pikachu nous présente un titre en 3D au défilement presque horizontal. Presque car comme le titre est en 3D, il est possible d’aller dans les profondeurs de certains écrans pour y découvrir un passage vers une ruelle ou simplement explorer un jardin. En vue de côté, vous allez pouvoir parler à tous, qu’ils soient Pokémons ou humains. Grâce à Pikachu, qui vous court derrière avec des mimiques aussi adorables que drôles, vous pouvez interroger les Pokémons, notre petit ami jaune traduisant pour vous.Si la carte parait assez petite de prime abord, ce n’est que pour vous permettre de la découvrir au fur et à mesure des enquêtes et des mystères que vous devrez résoudre. Car les affaires vous tombent souvent dessus quand vous ne vous y attendez pas. Il y en a d’ailleurs de plusieurs types : celles du scénario, les principales ; et celles qui sont, au final, des quêtes annexes. Elles se présentent sous la forme d’une petite bulle bleue avec un point d’interrogation au-dessus de la personne à aider. Elles sont facultatives, mais vous permettent d’explorer, d'interagir avec d’autres individus et de continuer à mener l’enquête.Graphiquement très réussi, le jeu nous fait rencontrer de très nombreux Pokémons, nous permettant d’apprécier leur design en 3D, que ce soit grâce à quelques courtes cinématiques qui émaillent les phases de jeu ou simplement dans l’environnement. Il sera d’ailleurs parfois nécessaire d’en savoir le plus possible si vous voulez réussir les quizz qui vous seront posés de temps à autre.Il est temps de se pencher sur les mécanismes d’enquête. Grâce à une première affaire qui sert, comme le souligne Pikachu lui-même, de tutoriel pour se remettre la façon de faire en tête, vous allez pouvoir interroger, explorer et enquêter. Une affaire se déroule en plusieurs temps : d’abord, la présentation des faits. Un dialogue ou une cinématique vous plonge dans l’histoire. Puis il est temps de commencer à mener l’enquête : vous allez parler aux différentes personnes et pokémons impliqués, de façon à comprendre de quoi il en retourne. Pendant les dialogues, vous aurez plusieurs sujets de conversation que vous pouvez sélectionner dans l’ordre que vous souhaitez. Parfois, les informations seront écrites en jaune, avant de s’inscrire dans votre carnet d’enquête.C’est dans ce carnet que se trouvent vos réflexions, ainsi que les questions que vous vous posez. Il reprend beaucoup de ce que l’on peut voir des jeux d’enquêtes et de déduction : chaque page propose une question, des icônes indiquent les éléments dont vous disposez et qui peuvent vous aider à répondre. Un bouton “Commencer à déduire” vient compléter le tout. Une fois que vous avez cliqué dessus, et suite à un petit dialogue entre Tim et Pikachu permettant de se remettre bien tous les éléments en tête, vous pouvez sélectionner votre déduction. Vous n’avez aucune obligation de déduire tout de suite : parfois, certaines questions restent sans réponse pendant un moment car il vous manque un indice. Parfois encore, d’autres questions viennent s’ajouter avant que vous puissiez répondre à la première.Ce ne sera qu’une fois toutes les questions répondues (et elles s’ajoutent au fur et à mesure de votre progression, de vos conversations, etc.), que vous pourrez conclure l’affaire. Le dénouement se fait alors sous la forme d’un long dialogue pendant lequel vous aurez des questions permettant de pointer du doigt le bon mobile, le bon coupable et le bon mode opératoire. Assez redondant avec la phase de questionnement, cette dernière phase de conclusion manque cruellement de dynamisme : ce qui est dommage quand on voit comment certains jeux d’énigmes proposent comme ultime puzzle pour mettre toutes les pièces au bon endroit.Si Tim mène l’enquête la plupart du temps, Pikachu n’est pas en reste non plus. Certaines phases de recherche vous feront prendre le contrôle de notre petite souris électrique préférée. Mais pas que ! Accompagné d’un autre pokémon, Pikachu pourra utiliser le flair de Caninos pour renifler une piste et trouver de nouveaux éléments à l’enquête, par exemple. D’autres interactions avec d’autres pokémons seront possible, mais on vous laisse la surprise autant de savoir comment ça se matérialise que ce que cela va vous apporter.Dans tous les cas, que ce soit avec Tim ou Pikachu, le jeu est particulièrement bavard. Il s’apparente presque plus à un visual novel qu’à un jeu d’aventure. Les couloirs de dialogues sont parfois redondant avec vos phases de déductions, parfois longues pour ne dire que peu de choses et malheureusement, malgré le sens de la punchline de Pikachu, cela ne suffit pas toujours à redonner du dynamisme à l’ensemble.En soi, Le retour du Détective Pikachu se place dans un entre-deux un peu étrange : entre le jeu pour tous les publics, avec une accessibilité bien maîtrisée, que ce soit dans la possibilité d’avoir des indices, ou une narration guidée par Pikachu ; et un jeu manquant de tenu dans son intrigue, avec quelques moments d’égarement et de dialogues un peu long.