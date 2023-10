Test de My Little Universe : agrandir son monde

Atterrissage forcé

Des univers ?

Simple ? Mais pas que

Par bien des aspects, My Little Universe fait penser à un titre mobile addictif, au gameplay simple adapté à la faiblesse des contrôles sur téléphone (à savoir juste déplacer votre doigt sur un petit écran). Et ce n’est pas complètement faux : le jeu est bien sorti sur smartphone. Cependant, le titre parvient à jouer avec l’entre-deux délicats d’avoir un jeu à la fois mobile, PC et Switch. Que ce soit à travers la possibilité de choisir comment collecter les ressources, dans les maigres mais présents choix pour votre exploration ou dans ceux des bonus, le jeu vous offre un autre type d’aventure. Parfaitement accessible, avec la possibilité de jouer en multi et d’explorer à plusieurs ce grand univers, My Little Universe fait partie des titres sans prise de tête qui parviennent à transformer un principe simple en une grande aventure.

Dans My Little Universe, oubliez les scénarios ultra poussés : vous venez de vous écraser sur une lune étrange et avec uniquement votre arme et vos outils, vous allez devoir récupérer des ressources pour élargir votre périmètre de recherche. Tout commence avec une pioche, une hache et une épée, donc. Au début de votre partie, vous pouvez régler la façon de s’en servir : de façon automatique ou manuelle. La première option vous permet de vous approcher de n’importe quel objet pour le miner ou le hacher. Le changement d’outils se fait automatiquement, le minage aussi et vous récupérez les ressources via un principe d’aimant sur vous. La seconde option demande à ce que vous le fassiez manuellement en appuyant sur le bouton d’action. Entre les deux, c’est une question d’envie, de confort de jeu, ou simplement de ce que vous, vous préférez.Les ressources obtenues vont vous servir à plusieurs choses : d’une part à dévoiler le reste de la carte, petit à petit. Celle-ci est composée d’hexagones qui nécessitent un certain nombre et type de ressources pour être visibles. Vous avancez donc à tâtons, même si certains éléments du reste du décor peuvent vous orienter sur ce que vous allez trouver. Parfois, vous aurez deux choix : entre cette tuile ou celle-là, laquelle choisir ? Pas de panique : la progression est souple et permissive, vous ne serez jamais perdu ni même bloqué. Certaines fois, il faudra miner un peu plus longtemps à tel endroit pour avoir les ressources, ou même revenir en arrière, mais quelle importance ? La planète est ronde de toute façon, on retrouve toujours le point de départ !Si vous avez mis en automatique la collecte de ressources, le jeu s’apparente à une promenade. Aller upgrader son épée ou sa hache à l’un des stands au début de la planète, mettre en marche la scierie qui transforme le bois simple en planche, ou la fonderie pour la pierre en lingots, et partir à l’aventure. Vous n’avez pas besoin d’attendre près des deux machines pour récolter vos planches et lingots, ce qui donne une dynamique de rythme assez intéressante.Rapidement, sur la Lune où vous vous êtes écrasé, se trouve une étrange construction qui nécessite un peu de chaque ressource présente sur la Lune. Rapidement, une forme ronde en émerge. Un portail ? Mais vers quoi ? Vers d’autres planètes ! Car une fois la première terminée, vous allez pouvoir explorer une seconde, puis une troisième et enfin une quatrième. Que ce soit les ennemis ou les défis qui vous y attendent, ceux-ci vont en augmentant, car le jeu part du principe que vous avez upgradé vos outils au maximum de ce qu’une planète propose avant d’aller faire la suivante. Car oui, il y a des dangers : nager est possible mais sur une faible distance sous peine de vous faire avaler par un monstre marin ; des tuiles révèlent des ennemis qui vont vous attaquer ; ou encore des donjons à explorer et à nettoyer avec boss à la fin. Tout ça en récoltant des ressources et en les utilisant pour dévoiler la carte bien entendu.Sous ses atours de jeu mobile au graphisme mignon mais un poil simple, My Little Universe se révèle être plus profond qu’il n’y paraît. Car à tout cela s’ajoute un système d’expérience et de niveaux qui vous permet de choisir, à chaque passage de niveau, entre trois cartes vous donnant toutes des bonus différents. Par exemple : un bonus de ressources en utilisant la pioche, 15% de dégâts en plus à l’épée, mais aussi des bonus comme “les ennemis ne vous attaquent pas tant que vous ne portez pas le premier coup”. A chaque mort, votre compteur de bonus retombe à zéro : vous perdez uniquement les bonus accumulés, pas vos ressources, retournez au portail d'arrivée et pouvez recommencer votre exploration. Un système malin pour renouveler sans cesse l’aventure sans perdre votre progression.La simplicité de My Little Universe se révèle être plus nuancée au fur et à mesure de votre progression. Si la première planète se passe sans trop mourir ou sans trop d’ennemis à vaincre, la seconde montre plus de dangers. Il faut sans cesse se souvenir que vous allez perdre vos bonus ou que vous les avez perdus, avant de retourner à l’aventure. Vos priorités changent aussi : est-ce l’exploration ou avoir suffisamment de ressources pour upgrader arme et outils afin d’avancer ? Votre personnage ne saute pas, il grimpe seul et les seuls contrôles que vous avez sur votre avatar et votre environnement, c’est sur la direction (littéralement et figurativement parlant) que vous prenez.