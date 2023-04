Box office : le film d'animation Super Mario Bros. bat les records de la Reine des Neiges

Le film Super Mario Bros. était évidemment très attendu par les fans du plombier moustachu mais la popularité du personnage dépasse les attentes des spécialistes du marché puisque le film bat record sur record depuis son lancement mercredi dernier.Aujourd'hui c'est carrément le record mondial du meilleur lancement pour un film d'animation qui est battu par Super Mario et ses amis. Le film co-réalisé par Illumination, Nintendo et Universal a amassé plus de 377 millions de dollars de recette dans le monde. Il bat le record de la Reine des Neiges 2 établi en 2019.Une nouvelle positive alors que le secteur du cinéma est en grande difficulté depuis la crise du COVID-19. Le film réalise aussi le meilleur lancement pour l'année 2023, loin devant les dernières aventures de Ant-Man (225,3 millions de dollars).Reste désormais à voir comment le film tiendra sur la durée et si d'autres records de recette peuvent être battus. Ces bons résultats devraient également aider Nintendo et Illumination à prendre une décision sur la réalisation d'une suite à ce premier film.Source : Variety