Deux scènes post-génériques vous attendent dans Super Mario Bros Le Film

Les scènes post-génériques sont devenues une tendance à la fin des films quand les réalisateurs ont des messages à faire passer, ou envie de conclure leur film en beauté. Super Mario Bros Le Film ne fait pas exception, tout en étant une exception lui-même dans la mesure où ce n'est pas une scène post-générique que le film propose, mais DEUX !En effet, on vous promet de ne rien spoiler dans cette news ceci dit, vous allez pouvoir découvrir quelques secondes d'animation bonus au milieu puis à la fin du générique du film. DEUX scènes vous attendent donc avant de pouvoir quitter la salle avec le sentiment de ne rien avoir manqué !Si la première séquence est dans la pure continuité du film, la seconde quant à elle devrait beaucoup vous plaire, et on aura l'occasion d'en reparler dans quelque temps lorsque tous les fans de Super Mario auront vu le film.Il nous semblait important de préciser cette double scène post générique dans la mesure où nous avons constaté que la salle se vidait à 98% de ses spectateurs dès la fin de la première scène post-générique.Un peu de patience, donc, rentabilisez à fond votre place de cinéma en savourant l'incroyable bande originale concoctée par Brian Tyler et largement inspirée des 35 dernières années de musique originale Mario de Koji Kondo, profitez du confort des sièges de votre cinéma local, puis narguez vos amis qui eux n'auront pas été dans le secret des dieux et seront sortis deux minutes trop tôt !