La BO du film Super Mario Bros sortira en France le 30 juin 2023

Plus d'infos au sujet du vinyle

Elle est présentée sur - quoi d'autre - un vinyle coloré rouge & vinyle coloré rouge et vert, dans une magnifique jaquette, avec une pléthore d'œuvres d'art incroyables provenant de l'équipe d'Illumination. Ne manquez pas votre chance de ramener chez vous une pièce emblématique de l'histoire de l'animation musicale !



Le compositeur Brian Tyler a tenu ses promesses, en s'inspirant des thèmes emblématiques et immédiatement reconnaissables de Koji Kondo. La bande originale du Super Mario Bros. Movie est une véritable épopée, avec des thèmes orchestraux grandioses.

Plus d'infos au sujet du CD

Elle est présentée dans un magnifique emballage, avec une pléthore d'œuvres d'art incroyables provenant de l'équipe d'Illumination.

Just For Games annonce la sortie, le 30 juin 2023, de la bande originale du film Super Mario Bros sur support physique, avec deux produits : un CD ou un double vinyle aux couleurs des tenues de Mario et Luigi. Les deux comprendront l'ensemble des thèmes entendus dans le film, dont une certaine chanson qui suscite beaucoup d'intérêt depuis la sortie du film dans les salles.Vous pouvez précommander ces deux produits via ces liens :- Précommander le CD de la BO de Super Mario Bros le Film - Précommander les vinyles rouge et vert de la BO de The Super Mario Bros Movie L'éditeur de la BO est IAM8BIT, dont nous avons parlé dans cette news . L'éditeur est particulièrement ravi de pouvoir proposer la BO imaginée par Brian Tyler, qui s'est pour les besoins de la Cause largement inspiré des musiques concoctées par Koji Kondo. Brian Tyler a travaillé sur de nombreuses bandes originales par le passé, notamment plusieurs films Marvel comme Iron Man 3 ou Avengers : l'ère d'Ultron, ou deux des films de la série Fast and Furious.Dans son communiqué, Just for Games indique que la BO est proposée sur deux vinyles 33 tours de haute qualité, arborant les couleurs des plombiers les plus renommés de la planète. Le tout est soigneusement rangé dans une pochette gatefold ornée d'illustrations issues de l'art du film. Cet ensemble constitue un véritable élément décoratif pour les passionnés qui peuvent donc réserver leur précieux exemplaire dès maintenant.Voici quelques infos glanées sur la fiche produit du vinyle :Voici la liste des titres du premier disque :Quant au disque 2 :Sur le disque 3 :Sur le disque 4 :Code EAN du vinyle si besoin : 0850047432179Le CD est une option plus sobre et surtout facilement transportable de la BO pour savourer les mélodies accompagnant l'aventure de Mario et ses compagnons. Le CD est proposé dans un emballage élégant qui reprend des artworks issus du film d'Illumination.Voici la liste des 36 pistes qui composeront ce CD :Code EAN du CD : 0850047432193Allez-vous craquer pour l'une de ces références ? Nous, c'est déjà fait, et vue la popularité du film et la qualité de sa bande originale, il est probable que nous soyons nombreux à attendre l'arrivée du CD ou du vinyle avec une certaine impatience... ce qui nous mettra d'emblée d'humeur dans l'attente du blu-ray promis pour le 23 août 2023