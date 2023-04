[Pré-commande] Le blu-ray de Super Mario Bros Le Film avec son steelbook exclusif FNAC dispo en précommande

Date de sortie : 23 août 2023

Code EAN : 5053083262655

SKU FNAC : 5179678

Vous pouvez précommander l'édition steelbook exclusive de Super Mario Bros Le Film via sa fiche produit sur fnac.com . Au moment de la rédaction de cette news, les adhérents FNAC bénéficient d'un nbon d'achat de 5 euros crédité sur le compte fidélité, ce qui porte cette édition à 19,99€ "seulement" au lieu de 24,99€.Le steelbook de cette édition "Super Mario Bros, Le Film Édition Spéciale Fnac Steelbook Blu-ray 4K Ultra HD" représente le champignon rouge de Mario sur fond noir sur l'extérieur de la jaquette, et une vue de loin du Royaume Champignon à l'intérieur. Inutile et donc indispensable, un steelbook est toujours du plus bel effet dans sa collection, surtout quand il s'agit d'une édition limitée.Le film venant tout juste de sortir en salles, la chronologie des médias imposée par la loi française ne permet pas à Universal de proposer une édition DVD ou Blu-ray du film avant le 5 août : en plein milieu des congés d'été, le public n'a alors pas vraiment l'esprit à ses soirées TV, et la sortie du film est donc actuellement prévue pour le 23 août 2023.Voici quelques informations techniques concernant cette édition :Liste de toutes les éditions disponibles :A lire aussi : notre avis sur le film d'animation Super Mario Bros Le Film La FNAC propose le débit à l'expédition, le crédit de 5€ sera effectué sur votre compte fidélité dans la foulée. Notez que PN reçoit une commission lorsque vous effectuez une commande sur la base d'un lien proposé dans cet article. Cela nous aide à financer le fonctionnement du site et on vous en remercie !