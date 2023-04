Notre critique de Super Mario Bros Le Film : bravissimo !

Un peu d'histoire...

Girl power

Une ode à Nintendo et à Super Mario

Un film d'animation comme on les aime !

Une ode aux jeux Mario

Reste l’épineux choix de la version dans laquelle vous irez voir le film : VO sous-titrée ou VF ?

Y-a-t-il une scène postgénérique dans Super Mario Bros Le Film ?

Le 14 novembre 2017 , le Wall Street Journal annonce que Nintendo a choisi Illumination, une filiale d'Universal Studios avec qui Nintendo a déjà un partenariat pour des parcs d'attractions, pour produire un film d'animation Mario. A l'époque, on a bien sûr peu d'informations, si ce n'est que la production doit commencer dès début 2018, et que la production devrait partiellement occuper des artistes français.Quelques semaines s'écoulent et le 1e février 2018, Nintendo rend l'information officielle : un film Mario est bien en préparation , avec Chris Meledandri et Shigeru Miyamoto comme producteurs, histoire que le papa du plombier garde bien la maîtrise du projet, après la surprenante et libre interprétation imaginée par Rocky Morton et Annabel Jankel avec leur film Super Mario Bros (1993).Depuis, le monde a connu une crise sanitaire majeure et la production du film a pris du retard : on compte donc plus de 5 ans de travail pour les équipes d'Illumination et de Nintendo bien mentionnées au générique, en sachant que des réunions de travail avaient sans doute eu lieu bien avant que l'accord entre les deux sociétés ne soit signé.Un délai qui ne semble pas aberrant pour proposer au public une superproduction comme en témoigne la campagne de promotion absolument folle qui nous expose tous à la sortie du film plusieurs fois par jour que ce soit avec des publicités TV , des affiches dans le métro , des décorations sur les colonnes Morris , ou même des drones et des apparitions fugaces de la camionette de Mario à la Comic-Con de Londres.D'abord prévu pour une sortie fin 2022, Nintendo et Illumination se sont donnés un peu plus de temps pour nous proposer de découvrir Super Mario Bros Le Film en salles après un ultime report ce 5 avril 2023, avec une sortie quasiment mondiale du film un peu partout, notamment en France et aux Etats-Unis.L'histoire du film n'est pas sans nous rappeler le début du film de 1993, histoire de rattacher les deux plombiers originaires de Brooklyn au Royaume Champignon. Mario et Luigi, deux artisans plombiers se lancent à leur compte après avoir quitté leur arrogant patron, un certain Spike, s'offrant une campagne de publicité à la télévision locale (et un site officiel d'ailleurs !). Ils ne tardent pas à devoir intervenir pour un énorme problème d'inondation, découvrant un tuyau mystérieux qui les emporte et les sépare : Luigi se rapproche dangereusement de Bowser, Mario quant à lui arrive tout droit au Royaume Champignon, où il fait la rencontre de Captain Toad, son guide dans un monde nouveau.Mario entend bien retrouver son frère, qu'il sait un peu moins dégourdi que lui, mais dans un monde qu'il ne connait pas, avec des créatures étranges et des champignons qui parlent, le moins que l'on puisse dire est qu'on perd un peu ses repères d’être humain : Toad le présente à la princesse Peach, une jeune femme dynamique, déterminée, à la positive attitude de tous les instants, prête à tout pour défendre ceux qui l'ont accueillie, alors qu'elle n'a aucun souvenir de sa vie avant son arrivée au royaume. Pour faire face à l'armée des sinistres sbires de Bowser, menés par l'odieux Kamek, pas de doute : il faut demander de l'aide à un royaume d’à-côté, et donc rendre visite au roi voisin.Une remarque des scénaristes du film de 1993 nous avait marqué : nous écrivions dans notre analyse du documentaire This ain't no videogame : "c'est tout sauf évident d'imaginer un monde à partir de quelques niveaux d'une série de jeux vidéo ou le protagoniste court d'un côté à l'autre de l'écran." Et Chris Meledandri, Shigeru Miyamoto et les artistes impliqués dans ce projet ont été confrontés à la même difficulté : redonner de la cohérence à un univers qui, par son organisation en mondes et en niveaux, est en effet une mission difficile qui, ici, nous semble habilement réussie.Le danger des adaptations de jeux vidéo en films, c'est de prendre trop de liberté avec la franchise originale : les joueurs ne le pardonnent pas. Ici, le film est une brillante déclaration d'amour à la saga Super Mario. Les compromis nécessaires, comme les traits du visage des personnages, les connexions entre notre monde et le royaume champignon, se justifient pour permettre d'un côté aux personnages de prendre vie sur grand écran, et d'autre part pour donner de la cohésion à l'histoire.L'histoire mérite certes qu'on s'y attarde un peu car on s’en plaint souvent, les scenarii ne sont pas toujours le fort des jeux Mario : c'est souvent l'histoire d'une tortue géante dont la carapace est ornée de pics, on l'appellerait Bowser par exemple, qui s'en prend à un royaume ennemi et à sa représentante, une princesse qu'on appellerait Peach. Seul souci, il trouverait sur son chemin un héros presque normal, un mec qui serait plombier de profession et qui aurait un frère, on les appellerait Mario et Luigi.Quand ça commence comme ça, on sait déjà comment ça finit ! Ce n'est pas un problème en soi, parce que ce qui importe, quand on regarde un film d'animation avec son âme de gamer et toute sa connaissance de l'univers du plombier, c'est tout ce qui se passe, tout ce qu'on nous montre, entre l'assaut initial de Bowser et jusqu'à la dernière seconde du film. Et nos yeux ne sont pas déçus : chaque centimètre carré de l'écran large est rempli de références à l'univers du plombier en particulier, ou à Nintendo en général. Les réalisateurs ont su redonner toute sa noblesse à la notion de fan-service, avec un parti pris pleinement assumé de nous proposer une aventure empreinte de ce superbe respect des fans et de la franchise !La section "respect de la franchise" du cahier des charges étant bien respectée, qu'en est-il de l'aspect film d'animation à proprement parler. Cela se traduit de deux façons : d'une part, le doublage des personnages, et d'autre part les musiques du film.Le sujet du doublage fait couler beaucoup d'encre, et nous avons de la chance car le monde entier envie la qualité des voix retenues pour la version française du film. Et il faut admettre que c'est très réussi. Nous avons beaucoup aimé la façon dont les producteurs ont réussi à nous éviter un Mario avec un accent italien pendant 1h30 : c'est malin et tout à fait plausible de naître et grandir à Brooklyn sans accent italien, après-tout. Et si la voix de Charles Martinet vous manque, sachez que l'acteur a été sollicité pour quelques scènes du film. C'est très sympa.Les voix des personnages fonctionnent parfaitement bien. On a une mention spéciale pour Kamek, interprété en France par Donald Seignoux, et pour Bowser interprété par Christophe Lemoine. La voix de Mario est aussi parfaitement cohérente avec le personnage que l'on connaît : Pierre Tessier est impeccable tandis que Peach est interprétée par Audrey Sourdive.Si, dans le film, vous prenez des références à Nintendo plein les yeux, vos oreilles ne seront pas en reste non plus. On va tout de suite balayer une critique : les réalisateurs ont préféré intégrer des classiques de la pop occidentale pour accompagner certaines scènes, ce qui parfois surprend un peu, voire dénote. Sinon les musiques du film ont été confiées à Brian Tyler, mais aussi à Koji Kondo à qui l'on doit les thèmes emblématiques de la série. Ces musiques, qui accompagnent tout le film au gré des scènes, contiennent toutes des références aux jeux Mario passés, des jeux de plate-forme Mario aux Mario Kart ou même bien sûr à Donkey Kong.Super Mario Bros Le Film est finalement le film d'animation que les fans de Mario étaient en droit d'attendre : un hommage respectueux à une franchise créée voici plus de 35 ans, auquel a participé le papa Shigeru Miyamoto. Comment cela pouvait-il mal se passer ? Le film est rempli de références aussi subtiles que délicieuses à ces 35 ans de jeux Mario, le tout dans une mise en scène très soignée à la qualité graphique irréprochable.Le rythme est rapide. A vrai dire, on aurait bien signé pour 20 minutes de plus, histoire de mieux profiter de cette représentation de l'univers de Mario sur grand écran. Depuis le temps que l'on attendait cela, les quelque 92 minutes passent terriblement vite, et ce d'autant plus vite qu'il n'y a pas de temps mort entre chaque séquence.Les caractères des personnages sont bien respectés, même si on aurait pensé Peach un peu plus cruche compte tenu du nombre de fois où on l'a vue se faire kidnapper par Bowser en 35 ans de jeux Mario, et cela fonctionne bien dans le film avec une héroïne qui n'a pas froid aux yeux, un héros qui s'ignore incarné par Mario, et un Luigi aussi craintif que l'est son personnage dans Luigi's Mansion. Ajoutez à cela le côté moderne de Mario Kart et vous obtenez une ode à la franchise, signe que le contrat est rempli entre Illumination et Nintendo qui, espérons-le, seront convaincus de remettre ça pour un nouveau film assez rapidement !Dans le cas où vous comptez voir le film en famille ou avec des enfants, la question ne se pose pas : vous privilégierez évidemment la VF, de bonne qualité et portée entre autres par Pierre Tessier qui double Mario de façon magistrale, on l'a dit plus haut.Toutefois, les adultes qui ne sont pas réfractaires à l’anglais pourraient hésiter : la VO vous permettra en effet de profiter de la version « originale » du film, portée par Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie) dans le rôle de Mario. Sa prestation divise les fans, même si nous avons su nous y faire durant le film. Anna Taylor-Joy (Le jeu de la dame) offre pour sa part une interprétation de qualité à notre princesse Peach, Charlie Day (Comment tuer son Boss ?) est réellement très convaincant en Luigi mais surtout, Jack Black (Rock Academy) endosse le rôle de Bowser comme personne et saura marquer les esprits, surtout dans ses phases musicales !Les deux versions sont de qualité et vous ne serez pas lésé quel que soit votre choix. On notera surtout une différence marquée sur les séquences chantées, puisque la version française offre une BO spécifique chantée dans la langue de Molière. Pour le reste, ce sera une affaire de goûts, même si nous devons souligner que la VF reste la seule qui vous permettra de profiter pleinement des magnifiques images sans avoir à vous préoccuper des sous-titres.Oui, il y a bien une scène postgénérique dans le film d'animation Super Mario Bros Le Film : les médias américains ont spoilé l'info quelques jours avant la sortie du film, grâce à une indiscrétion de Chris Pratt lors d'une interview. On vous laissera juge de son contenu et de sa signification, le débat est ouvert !