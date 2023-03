Super Mario Bros Le Film : le van du plombier fait une apparition à la Comic Con de Londres

The Mario Plumbing van was at the London Film and Comic Con



Lors de la première Comic Con de l'année qui a eu lieu à Londres, un événement inattendu s'est produit. Un fourgon de plombier arborant le logo de Super Mario Bros Le Film a été repéré, stationné devant le lieu de l'événement. Cette apparition soudaine a suscité la curiosité des fans présents sur place, qui se sont précipités pour prendre des photos du van.La raison de la présence du van reste inconnue, mais on a une petite hypothèse digne des plus grandes investigations : il s'agit très certainement d'un élément de promotion pour le film d'animation Super Mario Bros qui sortira le 5 avril 2023 en salles.Malgré l'absence d'informations claires sur la raison de la présence du van, les fans ont été ravis de voir un élément de Mario Movie à la Comic Con. Cela soulève également la question de savoir si d'autres éléments promotionnels pour le film apparaîtront à d'autres événements similaires dans un avenir proche. Et pourquoi pas quelque part sur les routes de France ?Source : NintendoLife