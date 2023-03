Une édition physique pour Tunic

En mars 2022 sortait Tunic sur Xbox et PC. Quelques mois plus tard, le jeu débarquait sur Nintendo Switch via une sortie sur le Nintendo eShop.Tunic est un jeu d'aventure avec un style bien particulier puisque le jeu se joue en vue isométrique. Vous y incarnez un renard reprenant une apparence similaire à Link dans The Legend of Zelda. Le jeu a reçu une très bonne critique et il est donc normal qu'aujourd'hui nous apprenions qu'une édition physique est prévue.Just for Games s'occupera de la distribution du jeu qui aura le droit à une version Deluxe comprenant de nombreux bonus : le jeu évidemment en boîte mais aussi un manuel d'instruction comprenant des concept arts du jeu, une carte dépliante, des autocollants et un code de téléchargement de la bande original du jeu.Découvrez ci-dessous le visuel de cette édition physique :Sortie prévue le 28 juillet en France !