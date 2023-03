LEGO annonce des révélations pour le MAR10 Day du 10 mars 2023

Final preparations are underway for our LEGO Super Mario™ YouTube Premiere... Tune in on March 10 for big updates... and even bigger reveals...!#MAR10Day pic.twitter.com/jVOZaArUjo — LEGO (@LEGO_Group) March 6, 2023

Le 10 mars, MAR10 Day, LEGO sera de la partie : la firme danoise promet en effet de diffuser sur YouTube une nouvelle vidéo dans laquelle on devrait nous proposer "de grandes nouvelles" et même des "révélations encore plus grandes" :Voici quelques années que LEGO et Nintendo sont partenaires avec une gamme de produits composée d'une part de sets de jeux classiques même s'ils intègrent une dimension spéciale grâce aux figurines animées Mario, Luigi ou Peach, et d'autre part des sets "pour adultes" à l'instar de la NES, du Bloc point d'interrogation ou de Bowser.C'est d'ailleurs Bowser que le présentation de la vidéo qui sera mise en ligne le 10 mars tient en main dans cette photo :A lire aussi : Une publicité entrainante pour le MAR10 Day Il nous tarde d'en savoir plus sur ce qui nous attend dans cette gamme Lego x Super Mario, rendez-vous ce 10 mars pour en savoir plus !