[Rumeurs] Les rumeurs sur le successeur de la Nintendo Switch continuent

Nintendo's backward compatibility Problem 03/07/2023

Il existe plusieurs solutions pour cela, comme la nouvelle console émulant les jeux Switch, mais cela nécessiterait beaucoup de puissance de la part du successeur. Il y a aussi la possibilité d'augmenter la compatibilité de Tegra X1, mais cela nécessiterait beaucoup de travail. Enfin, il y a l'option d'avoir la puce Tegra X1 dans les nouvelles consoles. Là encore, cela nécessiterait beaucoup de travail, mais augmenterait également le coût de production de la console.

Depuis un certain temps, des rumeurs circulent selon lesquelles Nintendo travaillerait sur un successeur de la Nintendo Switch. Alors que les fans attendent avec impatience des informations officielles de la part de la société japonaise, de nouvelles rumeurs continuent d'alimenter cette spéculation.Selon Jeff Grubb — un habitué des rumeurs plus ou moins véridiques et vérifiées, le successeur de la Switch pourrait sortir cette année. Cette même source suggère que la nouvelle console pourrait ne pas être compatible avec les jeux de la console actuelle. C'est une rumeur que Jeff Grubb annonce lui-même (voir ici sur Twitch ) comme peu sûre, mais elle est lancée quand même...Cela pourrait donc signifier que les joueurs devront acheter de nouveaux jeux pour la nouvelle console. Si cela ne choquera pas la plupart des joueurs habitués à la pratique de génération en génération, cela peut être un frein pour certains joueurs qui ont déjà investi dans une bibliothèque de jeux pour leur Switch actuelle.Pourquoi en venir à une telle hypothèse ? Selon ModernVintageGamer sur YouTube, le risque serait réel si Nintendo s'éloignait de l'architecture Tegra X1 : "les jeux Switch ne pourraient pas être jouables à moins d'être compilés à nouveau". Il existe des solutions, mais elles sont couteuses aussi bien en termes de ressources de développement que de puissance nécessaire :Rappelons, s'il le faut, que Nintendo n'a pas encore confirmé l'existence d'un successeur de sa populaire Switch, et encore moins la question de la compatibilité avec les jeux actuels. Pour l'instant, il ne s'agit que de rumeurs non confirmées à prendre avec les fameuses pincettes de rigueur.A lire aussi : et si on parlait de la Switch Pro Alors qu'on vient tout juste de souffler les 6 bougies de la Switch à l'occasion de son anniversaire ce 3 mars 2023 , les regards se tournent vers Nintendo dans l'espoir que la firme commence à divulguer quelques informations. Alors que la console a allègrement franchi le cap des 100 millions de consoles vendues, le choix d'un successeur est un pari aussi risqué que nécessaire pour Nintendo, qui espérons-le aura appris de ses expériences passées pour nous proposer une annonce claire et limpide de sa prochaine machine.Sources : DualShockers.com