6 ans ! Joyeux anniversaire à la Nintendo Switch : retour sur les dates clés et sa performance depuis son lancement

20 octobre 2016 : Annonce de la Nintendo Switch dans un Nintendo Direct.

12 janvier 2017 : Présentation officielle de la Nintendo Switch lors d'un événement mondial.

3 mars 2017 : Lancement mondial de la Nintendo Switch.

10 juillet 2019 : Annonce de la Nintendo Switch Lite, une version plus petite et portable de la console.

17 juillet 2019 : Annonce de la Nintendo Switch (version 2019) avec une meilleure autonomie de batterie.

6 juillet 2021 : Annonce de la Nintendo Switch OLED, avec un écran plus grand et des améliorations de la qualité d'image. Les ventes de la Nintendo Switch ont été impressionnantes depuis son lancement en 2017, avec un total de 17,79 millions d'unités vendues en seulement un an. Le chiffre officiel de ventes de la Nintendo Switch jusqu'au 31 décembre 2022 est de 122,55 millions d'unités. La console a dépassé la Game Boy et la PlayStation 4 pour devenir la 3e console de salon la plus vendue de tous les temps.

31 décembre 2017 : 17,79 millions d'unités vendues

31 décembre 2018 : 32,27 millions d'unités vendues

31 décembre 2019 : 52,48 millions d'unités vendues

31 décembre 2020 : 79,87 millions d'unités vendues

31 décembre 2021 : 107,81 millions d'unités vendues

31 décembre 2022 : 122,55 millions d'unités vendues

La Nintendo Switch célèbre aujourd'hui son sixième anniversaire. Depuis sa sortie le 3 mars 2017, la console a connu un énorme succès, avec des ventes atteignant 122,55 millions d'unités au 31 décembre 2022 , ce qui la place comme la 3e console de salon la plus vendue de tous les temps.Voici quelques dates clés autour de la Nintendo Switch :Voici un tableau avec les ventes de la Nintendo Switch au 31 décembre de chaque année depuis son lancement :Outre ses ventes record, la Nintendo Switch a également vu la sortie de nombreux jeux parfois devenus extrèmement populaires. Le jeu le plus vendu de la console est Mario Kart 8 Deluxe, avec 52 millions d'exemplaires vendus, suivi d'Animal Crossing New Horizons - le jeu qui restera associé au confinement lors de l'apparition du COVID-19 - avec 41,59 millions de ventes, et de Super Smash Bros. Ultimate avec 30,44 millions de ventes.La Nintendo Switch a également été le terrain de jeu de grands classiques de la franchise Nintendo tels que The Legend of Zelda: Breath of the Wild, avec 29 millions d'exemplaires vendus, ou encore de Super Mario Odyssey avec 25,12 millions de ventes. Le premier va accueillir en mai prochain une suite, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, qui devrait rapidement monter dans la liste des million-sellers , tant ce jeu est attendu depuis... 6 ans !La console a également connu le succès avec les jeux Pokémon Epée et Bouclier (25,68 millions de ventes), Pokémon Ecarlate et Violet (20,61 millions de ventes) et Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli (15,07 millions de ventes).Dans un autre genre qui n'est pas sans rappeler le succès aussi foudroyant qu'épatant de Wii Fit dans les années 2000, parlons de Ring Fit Adventure, qui combine fitness et jeux vidéo, a également connu un grand succès, avec 15,22 millions d'unités vendues depuis sa sortie. 'histoire de la Nintendo Switch continue à s'écrire et on souhaite un merveilleux anniversaire à notre console de prédilection. La console a connu un succès colossal depuis son lancement le 3 mars 2017. Avec plus de 122 millions d'unités vendues au 31 décembre 2022, elle est devenue la 3e console de salon la plus vendue de tous les temps.