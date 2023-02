Mise à jour des million-sellers au 31 décembre 2022 : la 9e génération de Pokémons débarque en force

Il n’y a pas que la Switch qui continue de se vendre par palettes, bien au contraire puisque ses productions continuent de faire un carton et témoignent pour certaines d’une longévité exceptionnelle.Ainsi, Mario Kart 8 Deluxe continue, comme à chaque trimestre, de nous surprendre par ses ventes qui ne faiblissent pas. Le jeu, sorti en 2017, a désormais écoulé plus de 50 millions d’exemplaires dans le monde, ce qui en fait le 6e jeu le plus vendu de tous les temps. C’est un record pour un jeu Nintendo puisque seul Wii Sports, inclus avec la Wii en Occident, fait mieux.Cependant, sa longévité ne fait pas de lui le titre le plus vendu depuis le début de l’année fiscale 2022-2023, le titre ne s’étant écoulé “qu’à” 6 millions d’exemplaires. En effet, la palme d’or revient à Pokémon Écarlate et Violet, déjà la 4e meilleure vente de l’histoire de la franchise et la 7e meilleure vente de la Switch, avec plus de 20 millions d’exemplaires vendus depuis son lancement en novembre.Voici le classement des ventes de million-seller de la Switch communiqué par Nintendo :1. Mario Kart 8 Deluxe (52 millions d’exemplaires vendus, +3,59 millions depuis le trimestre précédent)2. Animal Crossing New Horizons (41,59 millions de ventes, +1,42 millions depuis le trimestre précédent)3. Super Smash Bros. Ultimate (30,44 millions de ventes, +0,91 million depuis le trimestre précédent)4. The Legend of Zelda: Breath ot the Wild (29 millions, +1,86 millions depuis le trimestre précédent)5. Pokémon Epée et Bouclier (25,68 millions, +0,31 million depuis le trimestre précédent)6. Super Mario Odyssey (25,12 millions, +0,72 million depuis le trimestre précédent)7. Pokémon Ecarlate et Violet (20,61 millions, nouvelle entrée)8. Super Mario Party (18,79 millions, +0,44 million depuis le trimestre précédent)9. Ring Fit Adventure (15,22 millions, +0,37 million depuis le trimestre précédent)10. Pokémon Let’s Go Pikachu et Let’s Go Evoli (15,07 millions, +0,26 millions depuis le trimestre précédent)11. New Super Mario Bros. U Deluxe (14,75 millions, +1,45 millions depuis le début de l’année fiscale 2022-2023)12. Légende Pokémon: Arceus (14,63 millions, +1,99 millions depuis le début de l’année fiscale 2022-2023)13. Luigi’s Mansion 3 (12,44 millions, +1,02 millions depuis le début de l’année fiscale 2022-2023)14. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (10,82 millions, +1,39 millions depuis le début de l’année fiscale 2022-2023)15. Splatoon 3 (10,13 millions, +2,23 millions depuis le trimestre précédent)16. Mario Party Superstars (9,38 millions, +1,31 millions depuis le trimestre précédent)17. Nintendo Switch Sports (8,61 millions, +2,46 millions depuis le trimestre précédent)18. Kirby et le monde oublié (6,12 millions, +0,85 million depuis le trimestre précédent)19. Mario Strikers: Battle League (2,47 millions, +0,3 million depuis le trimestre précédent)20. Xenoblade Chronicles 3 (1,81 millions, +0,09 million depuis le trimestre précédent)21. Bayonetta 3 (1,04 millions, nouvelle entrée).Notez qu’il ne s’agit que des titres dont les chiffres de ventes ont été mis à jour par Nintendo. En réalité, 27 titres se sont vendus à plus d’un million d’exemplaires sur l’ensemble de l’année fiscale, dont 19 titres de Nintendo et 8 d’éditeurs tiers.