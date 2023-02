Nintendo fait le point sur les jeux à venir en 2023

Un planning qui se complète grâce aux éditeurs tiers

Si le calendrier du côté de Nintendo n’est guère bien rempli, il y aura pourtant de quoi se mettre sous les dents dans les mois à venir ! En effet, outre Fire Emblem Engage, paru le mois dernier et testé dans nos colonnes, Nintendo devrait nous proposer d’autres expériences, notamment Kirby’s Return to DreamLand Deluxe, remake du jeu paru sur Wii, disponible le 24 février.Ensuite, du côté des jeux édités par Big N et exclusif à la Switch, on retrouvera le titre Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, dont la sortie est programmée le 17 mars. Enfin, le 12 mai, ce sera au tour de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années, de débarquer sur la console de Nintendo.Du côté des NDA, on retrouve PIkmin 4, dont la date de sortie a enfin été fixée à cette année, et Metroid Prime 4, qui se fait cruellement attendre par les fans de la célèbre chasseuse de prime intergalactique.Par ailleurs, au-delà du domaine des jeux vidéo, Nintendo nous rappelle également l’arrivée du film Super Mario Bros. Le Film le 5 avril 2023 et l’ouverture du parc “SUPER NINTENDO WORLD at Universal Studios Hollywood” le 17 février.Si l’on peut compter la présence de jeux/événements majeurs dans le programme de Nintendo, cela reste plutôt frêle. Nintendo en profite ainsi pour mettre en avant les différents titres d’éditeurs tiers prévus pour sortir au cours de cette période :- Blanc (Gearbox Publishing), 14 février- THEATRHYTHM FINAL BAR LINE (Square Enix), 16 février- Tales of Symphonia Remastered (Bandai Namco Entertainement), 17 février- Octopath Traveler II (Square Enix), 24 février- Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (Koei Tecmo), 24 février- Omega Strikers (Odyssey Interactive), février 2023- The Legend of Heroes: Trails to Azure (NIS America), 17 mars- Have a Nice Death (Gearbox Publishing), 22 mars- Storyteller (Anapurna Interactive), 23 mars- MLB: The Show 23 (MLB), 28 mars- MegaMan Battle Network Legacy Collection (Capcom), 14 avril- Minecraft Legends (Mojang), 18 avril- Disney Speedstorm (Gameloft), 2023- Risk of Rain Returns (Gearbox Publishing), 2023