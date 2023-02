La Switch devient la 3e console la plus vendue de tous les temps !

La célèbre console de Nintendo a beau se rapprocher, petit à petit, de la fin, elle continue pourtant de se vendre par palette malgré ses limitations techniques ! Aujourd’hui, la console de Nintendo est désormais vendue à 122,55 millions d’exemplaires depuis 2017, dont 19,01 millions sur l’année (civile) 2022.De belles performances, notamment lors des fêtes de fin d’année, qui ont porté les chiffres du trimestre octobre-décembre à plus de 8,22 millions de consoles écoulées. Elle reste donc, de loin, la console la plus vendue l’an dernier, avec 5 millions d’exemplaires écoulés en plus que sa concurrente de chez Sony, à qui il faut concéder d’importantes pénuries cependant.De plus, si ces chiffres sont bons et permettent à Nintendo de rester leader du marché, il convient de souligner une baisse notoire de 23 % des ventes sur l’année passée par rapport à 2021, année elle-même décevante en termes de ventes.Cela dit, il convient de souligner, comme le démontrent les analyses d’Oscar Lemaire, l’endurance exceptionnelle de la Switch puisqu’en 24 trimestres de commercialisation, seule la DS fait mieux.