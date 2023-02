Pokémon Écarlate & Pokémon Violet confirment leur démarrage record

Les premiers chiffres de vente de Pokémon Écarlate & Pokémon Violet avaient été historiques avec 10 millions de jeux vendus en 3 jours . Les chiffres au bout de deux mois et demi de vente sont également impressionnants : 20,61 millions de jeux ont été vendus à travers la planète.Pokémon Écarlate & Pokémon Violet réalisent ainsi le meilleur lancement d'un jeu vidéo Nintendo. Si on élargit au secteur du jeu vidéo dans son ensemble, seul GTA V pourrait avoir battu ce record (bien que nous ne disposons pas de chiffres aussi précis sur une période de temps similaire). Une performance qui s'appuie sur des jeux très attendus, un parc de consoles important et une sortie à la veille des fêtes de fin d'année stratégique.Pokémon Écarlate & Pokémon Violet deviennent ainsi, en quelques semaines, le 4e jeu Pokémon le plus vendu de tous les temps. Le podium est actuellement occupé par Pokémon Or et Argent (23,7 millions), Pokémon Épée et Bouclier (25,4 millions) et l'indéboulonnable Pokémon Bleu, Rouge et Vert (31,4 millions).Autant dire que si The Pokémon Company et Nintendo parviennent à maintenir l'intérêt du jeu sur 2023 et 2024, avec par exemple un contenu additionnel de qualité, il y a fort à parier que le jeu deviennent le 2e jeu Pokémon le plus vendu... et pourquoi pas le 1er !Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles exclusivement sur Nintendo Switch.