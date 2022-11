Pokémon Écarlate & Pokémon Violet réalisent un lancement historique pour Nintendo : 10 millions d'exemplaires vendus en 3 jours

Le 18 novembre dernier, la neuvième génération de jeux Pokémon débarquait sur Nintendo avec Pokémon Écarlate & Pokémon Violet. Très attendue, cette nouvelle génération a, d'après les premiers chiffres, réalisé un lancement record !Nintendo a en effet annoncé ce jeudi que les deux jeux s'étaient écoulé en 3 jours à plus de 10 millions d'exemplaires. Ce lancement devient ainsi le plus grand dans l'histoire de Nintendo : aucun jeu ne s'est vendu autant en aussi peu de temps sur une console Nintendo.À noter que ce chiffre comprend à la fois les ventes physiques mais aussi dématérialisées mais nous ne ne connaissons pas la répartition entre les deux formats ni entre les deux versions mises en vente.Au Japon, c'est plus de 4 millions d'exemplaires qui ont trouvé preneur, cela en fait tout simplement le plus grand lancement de tous les temps là-bas. Un record qui semble aussi être mondial pour un jeu exclusif à une console (donc sans compter les GTA et autres Call of Duty qui sortent à chaque fois sur plusieurs supports en même temps).Il va de soit que Pokémon Écarlate & Pokémon Violet battent aussi le record du meilleur lancement pour un jeu Pokémon et qu'ils se sont d'ores et déjà davantage vendus que Légendes Pokémon: Arceus, sorti en début d'année sur Nintendo Switch.Avec Black Friday ce vendredi et Noël dans un mois, pas de doute que les Pokémon vont truster les tops de vente un peu partout dans le monde pendant encore de longues semaines. La Pokémania n'est pas prête de s'arrêter !