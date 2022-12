Test de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet : ¡ Viva Paldea !

Paldéa, c’est vraiment toi !

Une biodiversité au top…

… le retour de la capture à l’ancienne

La Terracristallisation, le nouveau gimmick stratégique

Koraidon, leçon, maison

Techniquement pas à la hauteur

Nous ne vous ferons pas l’affront de vous présenter de nouveau le concept des jeux Pokémon qui n’a pas radicalement changé en plus de 25 ans d’existence : oui vous incarnez toujours une jeune fille ou un jeune garçon qui quitte son cocon familial pour se lancer à l'aventure, ici scolaire puisque vous rejoignez une grande école dans la ville principale du jeu. Oui vous allez devoir choisir rapidement le Pokémon qui vous accompagnera tout au long de votre aventure et oui, votre aventure vous conduira à combattre des champions d’arène et à capturer tous les Pokémon.Concentrons nous plutôt sur les différences entre Pokémon Écarlate et Pokémon Violet et leurs prédécesseurs historiques. Tout d’abord, le jeu est effectivement révolutionnaire quand au rythme imposé ou plutôt proposé au joueur qui aura désormais le choix quant à ce qu’ils souhaitent faire : partir à la capture des Pokémon de la région de Paldea, ou bien s’aventurer dans l’une des trois quêtes principales du jeu : la conquête des badges d’arènes, la quête des Pokémon Dominants ou bien la destruction de la Team Star, pseudo antagoniste du jeu qui manque véritablement de caractère.Alors que nous pensions que ce sentiment de liberté serait fortement contraint comme dans les jeux précédents par des barrières plus ou moins physiques : de l'eau à traverser, une montagne à contourner etc., Pokémon Écarlate et Pokémon Violet proposent une vraie liberté dès le départ où la seule contrainte sera le niveau des Pokémon affrontés, par rapport à ceux de votre équipe : hélas, certains ennemis seront trop forts au départ et il vous faudra revenir les affronter plus tard.Quelques contraintes géographiques sont quand même présentes mais globalement, vous serez en mesure de vivre une aventure dans l’ordre à peu près que vous souhaitez.Pokémon a fait le choix lors de son arrivée en Occident d’un slogan simple : « Attrapez-les tous ! ». 25 ans plus tard, cela est toujours vrai, voire encore plus vrai. La centaine de nouveaux Pokémon de la 9e génération cohabite dans la région de Paldea aux côtés de Pokémon encore jamais vus sur Nintendo Switch. En tout, ce sont 400 Pokémon qui sont pour le moment disponibles dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.Cette 9e génération est l’occasion de passer officiellement le 1000e Pokémon, ce qui donnera des nœuds à la tête à l’avenir pour ceux qui voudront numéroter les Pokémon dans un Pokédex National : Bulbizarre n’est désormais plus le Pokémon #001 mais #0001. Nous vous laisserons découvrir quel est le millième.Au sein de la 9e génération, nous trouvons des Pokémon aux apparences encore inédites dans les jeux Pokémon et les traditionnels Pokémon typiques de chaque génération : les oiseaux, les chiens, les plantes… un classique des jeux Pokémon. Au final, nous sommes satisfaits de la sélection qui a eu lieu, même si nous espérons évidemment que des contenus supplémentaires à l’avenir permettront d’enrichir encore un peu plus le périmètre des Pokémon disponibles dans le jeu.Tous ces Pokémon sauvages sont désormais visibles dans la nature : les hautes-herbes disparaissent définitivement et à part les performances techniques qui font que les Pokémon apparaissent parfois au dernier moment à l’écran, vous ne pourrez pas être surpris par un caché dans les herbes. Même les Pokémon chromatiques peuvent désormais être aperçus dans la nature comme dans Légendes Pokémon : Arceus. Le jeu inspire aussi la présence d’un Pokémon monture passe-partout qui prendra ici la forme du Pokémon légendaire du jeu, Koraidon ou Miraidon, qui sera, et c’est inédit, des votre dès les premières heures de jeu : au fil de l’aventure, ses compétences s’enrichiront pour vous permettre d’escalader, voler, nager et courir à travers tout Paldea.En revanche, les inspirations du spin-off sorti en début d’année s’arrêtent à ça, puisque ni la petite musique permettant d’être prévenu de la présence d’un chromatique dans la zone, ni la méthode de capture innovatrice de capture sans avoir à engager le combat, ne sont conservés. Cela est bien dommage tant les combats et ses animations peuvent être longuets pour des créatures parfois simples à attraper. A noter aussi l'absence des missions de Pokédex ou du suivi des quêtes annexes qui ont été remplacées par des récompenses offertes au fur et à mesure que vous complétez votre précieux Pokédex.Après les Méga-Évolutions et les Dynamax, voici venu le temps de la Terracristallisation : cette nouveauté vient impacter tous les Pokémon du jeu en leur permettant, le temps d’un combat, d’avoir un type supplémentaire, différent ou nom de son type principal, pour renforcer un peu plus les attaques du type Terracristal. Utile sans être franchement indispensable à votre aventure, ce nouveau procédé vise les joueurs les plus stratégiques qui s’aventurent dans les combats classés en ligne qui font leur retour.Au-delà des combats, ce sont surtout les Raids Téracristal qui sont intéressants puisque des évènements hebdomadaires vont permettre d’obtenir des Pokémon puissants dans ces raids. Jouables en local ou en ligne, seul ou à plusieurs, il faudra donc surveiller les actualités disponibles dans le portail en ligne du jeu pour participer à ces évènements.Comme évoqué plus haut, l'Académie Orange ou Raison (en fonction de la version jouée) de la ville de Mesaledo, inspirée par Madrid, est au centre de votre aventure et une bonne partie de l'action s'y déroulera. Tout au long du jeu, il est possible de venir y assister à des cours sur les Pokémon : ceux ci s'avèrent très anecdotiques et pas très utiles à l'aventure mais participent à l'ambiance studieuse qui règne dans ce jeu.Car, en effet, hormis le scénario relatif aux origines du Pokémon légendaire Koraidon ou Miraidon, toute votre aventure dans Paldea est marquée par la positive attitude et une facilité toujours très présente, pour laisser le jeu accessible aux plus jeunes : aucun mot n'est au dessus de l'autre et même les membres de Team Star présentés comme les méchants du jeu se révèlent être motivés par des raisons compréhensives.Si toute cette bienveillance vous dérange, sachez qu'il est possible de demander à trois de vos amis de se joindre à vous dans l'exploration de Paldea. Le mode multijoueur se limitait auparavant aux échanges, aux combats et aux raids. Il est désormais possible de véritablement faire des sessions de captures de Pokémon, et de chasse aux chromatiques à plusieurs !La capture des shinys est d'ailleurs très mise en avant avec une section dédiée dans votre profil mais aussi via les Sandwichs, nouvel élément du jeu qui permet d'optimiser la fécondité des Pokémon, la rencontre de certains types de Pokémon... et leur probabilité d'être chromatique !Pokémon a beau faire partie de notre quotidien depuis plus de deux décennies, il y a des moments où il faut être capable de prendre le recul nécessaire pour juger un jeu tel qu’il a été livré à des dizaines de millions de personnes dans le monde.Alors oui, Écarlate et Violet ont de nombreux atouts et nous les avons abordés ci-dessus mais il y a quelque chose qui va sauter aux yeux des joueurs, c’est sa qualité technique. Si les jeux précédents nous ont habitué à ne pas forcément être des machines de guerre, le rendu ici est réellement décevant et pas à la hauteur d’une franchise qui rapporte des millions de dollars chaque année.Outre les quelques bugs et crashs de jeux qui pourront être rapidement corrigés via des mises à jour comme nous en avons désormais l’habitude, ce qui nous inquiète ce sont les nombreux ralentissements présents un peu partout dans la région de Paldea, à des niveaux plus ou moins prononcés. Certaines zones riches en Pokémon sauvages sont à la limite de la jouabilité tant l’action est ralentie par les animations présentes.Difficile de connaitre la cause exacte de ces ralentissements : problèmes d’optimisation, fuite mémoire… Certaines personnes constatent une amélioration lorsqu'elles redémarrent leur jeu quand d’autres subissent des crashs assez souvent. Toujours est t-il qu’il n’est absolument pas normal que Nintendo et The Pokémon Company n’aient pas apporté plus d’attention à cela dans la décision de forcer la sortie des jeux avant cette fin d’année. Oui, des millions de joueurs attendent avec impatience leur dose annuelle de jeux Pokémon mais cela ne doit pas se faire au détriment de la qualité technique des jeux, sur une console qui est capable de faire tourner d’autres jeux en monde ouvert, et bien plus riches en terme d’animations.Pour autant, et hélas, nous nous habituons à ces problèmes de performance et les jeux restent jouables dans leur très grande majorité. Pas d’inquiétude à avoir sur cela.