Kukoos Lost Pets : aussi délirant sur la forme que classique sur le fond !

Sauvons nos amis les animaux enragés !

Sur le fond, on retrouve vite nos repères.

Un gameplay perfectible, une technique mal maîtrisée…

Une ambiance qui vient sauver la mise !

Tout commence dans l’univers des Kukoos, petites créatures aussi mignonnes que rigolotes et vivant sur une planète constituée à 99,99% d’eau. Au milieu de tout ça, une seule, petite et unique île émerge et abrite tous nos joyeux lurons. Accompagnés d’animaux de compagnie aux pouvoirs spéciaux dont ils sont fous, ils n’hésitent pas à leur rendre hommage lors d’une grande fête annuelle, le Pet Day. Sauf que voilà, cette année, tout ne va pas se passer comme prévu : un accessoire à la mode censé vous aider à mieux communiquer avec les animaux se met à dérailler et les animaux deviennent tous enragés. Il va donc vous falloir parcourir le monde pour tenter de tous les sauver.L’histoire est on ne peut plus basique mais la mise en scène est aussi spectaculaire que délirante. Les cinématiques sont délicieuses à regarder et les Kukoos, aussi drôles que mignons, ne tarderont pas à vous charmer. On se croirait presque dans un jeu Ubisoft dans l’esprit, puisque croiser un lapin crétin au détour d’un chemin ne choquerait pas plus que ça !Si l’approche est assez originale et décalée, le jeu en lui-même et sa construction sont on ne peut plus classiques : vous allez arpenter différents mondes à la suite, et vous ne pourrez déverrouiller les mondes suivants que si vous avez pu récolter assez de pièces dans les niveaux précédents. Oui oui, des pièces… Comme dans presque tout jeu de plateforme qui se respecte. Les mondes sont très linéaires mais proposent une originalité: vous allez pouvoir collaborer avec un animal qui va vous conférer un pouvoir spécial. Ainsi, en le déclenchant, vous pourrez voir dans la nuit, vous protéger avec une armure, construire à l’envi une plateforme pour vous aider à grimper ou à vous balancer, etc. L’idée est très bonne et mérite d’être saluée.Les niveaux sont dans l’ensemble très bien conçus et le level design est de qualité. On pourra toutefois remarquer que le tout manque d’innovation et qu’on reste vraiment dans les clous, là où un Mario sait toujours apporter des idées nouvelles à chaque niveau découvert.Chaque monde vous proposera plusieurs niveaux couronnés par un Boss, et avec quelques niveaux Bonus plutôt sympathiques. Vous devrez évidemment arriver au bout de chaque niveau, le tout en n’oubliant pas de collecter un maximum de pièces, mais aussi en sauvant un maximum d’animaux et également en récupérant des fleurs cachées. Classique mais efficace !Cerise sur le gâteau, et pas des moindres : vous pourrez jouer en coopération, et ce jusqu’à 4 joueurs sur un même écran ! Là, Mario commence à s’inquiéter de ces Kukoos un peu trop ambitieux… Car la promesse est vraiment belle ! Malheureusement, le jeu va vite montrer ses limites, comparé à son glorieux concurrent.Tout commence avec la caméra. Ah, les caméras des jeux de plateforme 3D ! Moult jeux se sont cassés les dents à cause d’une caméra insupportable qui venait gâcher le plaisir manette en main. Ici, nous n’en sommes pas à de telles extrémités, mais force est de constater que la caméra est souvent mal gérée et vous posera de nombreux problèmes. D’une gestion totalement automatique, elle ne vous permettra à aucun moment de modifier son angle, et n’en fera donc qu’à sa tête, pour le meilleur et pour le pire. Nous nous sommes souvent surpris à actionner désespérément le stick droit pour tenter de la faire bouger, en vain. Cela n’est pas rédhibitoire, et la caméra remplit la plupart du temps son office correctement. Il n’empêche, attendez-vous à pester régulièrement après elle ! Inutile de vous préciser que lorsque vous jouez en coop, ces problèmes sont démultipliés et rendent parfois l’action peu lisible.Les mauvaises perspectives et autres problèmes de visibilité vous amèneront donc régulièrement vers une mort certaine… Voire même plusieurs morts successives.Ce sera pour vous l’occasion de découvrir que si le jeu n’est pas punitif ( vous reprendrez au dernier point de sauvegarde, et ils sont nombreux), il vous gratifie en revanche d’un petit temps de chargement à chaque décès. Lorsque vous allez buter sur un obstacle, ces temps de chargement (une dizaine de secondes) vont donc rapidement vous agacer.On note également un petit flou artistique au niveau tutoriel : le jeu tente certes à chaque fois de nous expliquer les nouvelles techniques / pouvoirs, mais le fait souvent mal ou à moitié : on comprend rarement du premier coup et on finit par expérimenter soi-même.Surtout, si le jeu est multi-plateformes (logique pour un plateformer, HAHA), la version Switch ne semble pas être la plus gâtée du lot : le framerate est souvent à l’agonie, la résolution nous a paru très basse, et surtout de nombreux bugs ont entaché notre progression. Espérons un patch rapide pour corriger tout cela, mais en l’état, la copie est franchement perfectible.Malgré tous les défauts cités précédemment, Kukoos : Lost Pets n’en reste pas moins pétri de qualités : d’une part, les musiques sont franchement drôles, réussies et collent parfaitement à l’ambiance du jeu. Chantées aux sons de “Nianiania” aussi régressifs qu’entêtants, les morceaux nous ont séduits.On pourra enfin citer les différents personnages et autres Boss qui ont une belle présence et méritent d’être salués. Enfin, jouer en multi sur un plateformer 3D reste assez rare et l’expérience, même si elle est parfois frustrante, reste très amusante.