Test de Shatter Remastered Deluxe : ça casse des briques ou pas ?

Des briques, des briques et des briques

Jouons maintenant

A cela s’ajoute la fameuse mécanique d’aspiration/rafale qui permet, grâce aux gâchettes, d’influer sur la trajectoire de votre bille. Aspirer un peu pour permettre de viser telle brique qui reste encore dans l’espace de jeu. En rafale pour orienter vers une autre direction. Cette mécanique demandera à être maîtrisée pour être le plus efficace possible pour avancer, mais cela vous aide à viser et à toucher les points faibles des boss qui seront de plus en plus retors à mesure de votre progression.

On pourrait croire que derrière ce titre très arcade se cache juste un peu bon pour le scoring. Que nenni. Enfin, si, c'est presque ça, sauf que Shatter Remastered Deluxe se dote tout de même d'une ligne ou deux de scénarios, de quoi donner de la profondeur à l'ensemble. En gros, vous incarnez un robot (aka la plateforme sur laquelle vont rebondir vos balles) qui échappe au contrôle du réseau et qui va explorer et profiter des paysages. Au milieu de ce bazar, des briques à détruire et des boss à vaincre.Soyons honnête : le scénario n'est qu'un prétexte. Nous sommes loin d'un Alphabounce qui jouait principalement sa différence sur un lore et un scénario très fouillé. Shatter Remastered Deluxe, lui, mise sur une certaine nervosité, un scoring toujours plus compétitif et l'enchaînement des niveaux et des boss, qui ne sont pas sans rappeler un shoot'em up.Malheureusement, là où le bât commence à sérieusement blesser, c'est lorsque l'on regarde le jeu de plus prêt. Vous pensiez jouer à une version remastered de Shatter ? Pas du tout. Vous jouez à la version Deluxe de la version mobile qui est, elle, la remastered. A ce titre, le jeu souffre de quelques petits soucis, notamment de maniabilité. D'autre part, là où cela devient délicat : il n'y a aucune nouveauté par rapport à la version mobile de mai dernier, MAIS l'ajout de trois mondes et trois boss par rapport à la version de 2009. Au final, cette nouvelle version nous interroge sur les appellations : pourquoi ce "deluxe" quand il s'agit clairement d'un portage mobile ? Pourquoi accentuer la nouveauté avec "remastered deluxe" accolé ? Des éléments marketing, probablement, mais qui ont tendance à induire en erreur.Revenons sur les contrôles, maintenant. Dans un premier temps, sachez que le jeu est relativement simple à prendre en main : avec A, on lance la balle ; Y permet d’activer le bouclier ; X lance la tempête de tesson qui lance plein d’éclat sur les briques en face, façon shoot’em up ; ZR et ZL permet d’aspirer et d’utiliser la rafale pour influer la trajectoire de la bille. Ca peut paraître dense, mais dans les faits, les contrôles sont plutôt simples, à l’exception de la mécanique de rafale et d’aspiration qui demandera un peu de maîtrise.Là où Shatter Remastered Deluxe innove, c’est dans les environnements de jeux. Vous avez l’habitude d’un jeu à la Space Invaders avec votre planche en bas de l’écran ? Shatter vous propose des niveaux à l’horizontale au lieu de la verticale ou même avec des espaces de jeux ronds. Mais ce n’est pas tout : certaines briques contiennent des power up pour renforcer vos billes ou vous redonner des vies. D’ailleurs, vous n’êtes pas limité à une seule bille à la fois. Vous avez trois vies ? Vous pouvez lancer toutes les balles en même temps si vous le voulez.