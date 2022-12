Test de Wavetale : le chant de l'eau

Vague à l'âme

Faire ou ne pas faire de vagues ?

Un conte aux thèmes forts

Vous incarnez Sigrid, une jeune femme qui vit avec sa grand-mère dans son phare. Le monde autour de vous est dangereux : seule la lumière peut dissiper les vagues de brumes qui envahissent les eaux alentour. Et surtout, surtout, vous ne devez jamais toucher l'eau, elle est dangereuse ! Lorsqu'un ras-de-marée de brumes engloutit une partie de votre île, et que vous vous retrouvez à valser sur un petit îlot isolé, une étrange créature apparaît. Elle vit dans l'eau, telle votre ombre, et vous propose une sorte de deal : marchez sur ses pieds, elle sous l'eau, vous au-dessus, et le monde s'ouvrira à vous.Maintenant que vous pouvez voyager, il va falloir explorer et sauver les villageois disséminés un peu partout dans le monde et engloutis dans une sorte de vase gluante de brume, et explorer ce monde qui s'ouvre à vous et qui regorge de secrets. Bien entendu, des embûches vous attendent en chemin, pas mal de quêtes annexes aussi, et quelques boss sont à prévoir car la brume ne souhaite pas vraiment que vous la combattiez. Mais vous êtes armé de votre fidèle filet à papillons... pardon, à étincelles, alors tout ira pour le mieux, non ?Telle est la question. Wavetale est un jeu d'action aventure plutôt bien rythmé, qui joue rapidement sur la sensation de vitesse et les multiples actions possibles. Oui, vous pouvez courir sur les vagues. Mais surtout, vous pouvez surfer ! Sauter plus haut en maintenant le bouton enfoncé, plonger pour ensuite gagner de la vitesse, lancer votre filet pour vous accrocher à différents endroits et bénéficier d'une impulsion supplémentaire et suivre des rampes qui vous entraînent d'un bout à l'autre de la carte. L'impression de vitesse est saisissante, et rien que cela donne envie d'explorer l'univers de Wavetale. Il y a quelques choses de grisant à surfer à grande vitesse, à s'entraîner à suivre les rails ou simplement à sauter, plonger, gagner de la vitesse et recommencer.La très grande liberté de mouvement est aussi impressionnante qu'elle est bien gérée. Car au final, Wavetale n'est rien d'autre qu'un jeu d'exploration relativement linéaire, qui casse sa linéarité par son gameplay nerveux et rapide. Vous suivez un couloir aquatique avec ses rampes et ses boosters, arrivez sur une zone à explorer qui se termine par la résolution d'une partie de l'intrigue, avant de repartir vers un autre couloir, le tout en faisant la course avec le pauvre bateau qui part systématiquement sans vous et qui sert, en quelque sorte, de guide.Au niveau des contrôles, on saute avec B, on charge les ennemis avec A. Le filet s’utilise avec R, tandis qu’avec ZL vous pouvez viser. Quel intérêt ? Et bien tout simplement parce que votre filet est votre arme. Vous allez pouvoir frapper les ennemis, le lancer façon grappin pour vous propulser, attraper les étincelles qui vous aideront soit pour les quêtes, soit comme monnaie d’échange contre des éléments de personnalisation de votre personnage. Pour frapper et vous battre, deux commandes : Y pour une attaque normale, X pour une rapide. Mais comment surfe-t-on ? Car telle est la vraie question : tout simplement avec ZR, qui vous sert alors à courir quand vous êtes sur terre et à surfer quand vous parcourez l’océan.Côté graphisme, car il faut les évoquer, le jeu souffre malheureusement de quelques soucis de caméras. Celle-ci a tendance à se fixer sur certains éléments du décors lorsque ceux-ci ont de l’importance, entravant votre exploration. Par exemple, si vous venez d’actionner le mécanisme qui vous mène au prochain endroit de la zone, la caméra reste focalisée dessus jusqu’à ce que vous vous en éloigniez suffisamment pour la reset. S’il s’agit d’un indice utile pour qui a des problèmes d’orientation, ce sera un frein d’une dizaine de secondes pour qui veut explorer. Heureusement, ces petits soucis ne se produisent que dans des circonstances bien précises et n'entravent pas totalement votre jeu.Sous ses atours de jeux d’aventure nerveux et aux sensations de vitesse importantes, Wavetale cache en réalité un univers bien plus sombre et mature. La mère de Sigrid a disparu depuis longtemps, sa grand-mère refuse d’en parler ou de l’évoquer. Les habitants que vous sauvez lors de votre aventure sont tous à un tournant de leur existence : le marin qui se reconvertit en styliste, le maire désabusé partant du principe que tout est perdu, etc. Evoquant le deuil et le changement, Wavetale n’en reste pas moins un conte, une quête initiatique où l’on apprend aussi à ne pas combattre les boss. Un peu contre-intuitif, votre premier affrontement consistera principalement à actionner des mécaniques pour le faire fuir, ou le contenter dans ce qu’il cherche à récolter.