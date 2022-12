Test de McPixel 3, c’est comme une vache qui fait du skate sur du beurre

Wario where ?

Pixel argh !

McPixel 3 - Official Trailer 12/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si vous n’avez jamais entendu parler du jeu, vous risquez de vous demander dans quel monde parallèle vous venez de tomber. McPixel 3 est un jeu de puzzle humoristique ou vous devez "Trouver le gag” au travers de 100 énigmes toutes aussi loufoques les unes que les autres. Quand le jeu démarre, vous voyez McPixel, le personnage principal tomber du ciel sans parachute et qui finit de s'écraser en plein milieu d’une ville. Si vous ouvrez légèrement les yeux vous pouvez apercevoir une tour avec le logo de Devolver pendant la chute.Malgré ce petit contretemps, McPixel est de nouveau sur ses jambes et il est temps d'explorer un peu cette ville. Il s’agit tout simplement du hub central, c’est à partir d’ici que l’on trouve les minis jeux, ou plutôt les aventures que votre personnage va vivre. Vous vous déplacez librement dans une ville en 2D et interagissez avec les éléments du décors. Parfois il ne s’agit que d’une interaction rigolote à base de coup de pied dans les “bijoux de famille”, mais de temps en temps une suite de mini-jeu se déclenche. Les gags vont de dix secondes à une minute et demie, il faut alors comprendre le plus vite possible comment les résoudre.Les 100 niveaux représentent de courts défis en mode point’n’click. Vous devez trouver la suite logique (ou pas) pour débloquer la bonne fin. Petite mise en situation :McPixel est dans un immeuble en feu, une bonbonne d’eau est à portée. Que va-t-il faire ?Réponse 1 : il va utiliser l’eau pour éteindre le feu.Réponse 2 : un autre truc logique.Et bien c’était la réponse 3, il boit toute l’eau pour ensuite uriner sur toutes les flammes et ainsi sauver l’immeuble. Si vous aimez l’humour absurde, il est fort à parier que vous passerez un bon moment avec ce jeu.Pour les autres, c’est un peu plus délicat à conseiller. L’humour omniprésent peut devenir un peu lourdingue et les situations sont tellement stupides qu’il est impensable de prévoir ce que le jeu vous réserve. Cependant, le mini jeu tournera en boucle jusqu'à vous voir accomplir la bonne fin. La mort n’est donc pas punitive et toutes les situations prêtent à sourire.Parlons un peu de la direction artistique, ce n’est pas bien beau, à la limite de l’affreux. Mais si on analyse deux secondes, on comprend vite pourquoi. Le créateur, Mikolaj Kaminski est seul à bord et il faut dessiner un jeu complet. Au vue de l’absurdité des situations affichées, il était impensable d'être plus précis dans les détails. Donc on se retrouve avec un jeu s’inspirant de ce qui tournait sur windows 95 fut un temps. Il est à noter que le créateur assure que vous pouvez installer son jeu sur le pc de votre grand-mère ! et ce n’est pas rien.Au niveau de la musique c’est sympa, sans plus. Ça transpire la musique chiptune et les sons de nos machines 32 bit. Bien que sympathique dans les premiers instants, ça tourne très vite en boucle et cette musique entêtante devient à la limite du supportable.Parfois, il vous arrive de trouver Steve ! Qui est Steve ? On ne le sait pas. Mais c’est drôle, parce que ça fait des confettis et que le jingle “Steeeeve” se déclenche. Tout est dans l'excès, on y retrouve presque les sentiment des jeux flash des années 2000, quand on devait lancer des pingouins avec la batte d’un Yéti. Il y a énormément de références au jeu vidéo et à la pop culture. Il faut être attentif pour ne pas les rater. De Pokémon à Mac Gyver en passant par The Witcher et Among Us, il est impossible de n’en trouver aucune.