Bilan financier à 9 mois de Nintendo (2022-2023) : petite baisse et grands records !

La performance de Nintendo en chiffres.

Des ventes de jeux au beau fixe pour Nintendo

Vers un dernier trimestre plus calme

Le chiffre d'affaires de Nintendo pour les 9 mois couvrant la période du 1e avril 2022 au 31 décembre 2022 est de 9,2 milliards d'euros, ce qui permet à la firme de dégager un bénéfice opérationnel de 2,9 milliards d'euros. Son profit ordinaire est de 3,46 milliards d'euros, pour un bénéfice attribuable aux propriétaires de la société mère de 2,46 milliards d'euros.Nintendo réalise 76,4% de son chiffre d'affaires à l'export : l'Amérique représente 42,8% du CA de la firme, l'Europe 24,9%, le reste du monde 8.7%. Le Japon pèse toutefois quand même 23,6% du revenu de Nintendo, c'est loin d'être anodin !La firme enregistre un recul de 1.9% de son chiffre d'affaires par rapport à la même période l'année dernière : cela ne va donc pas si mal, en dépit d'un net recul des ventes de consoles de près de 21.3%, et la nécessité d'intégrer des charges liées au change lors des conversions des devises du dollar ou de l'euro vers le yen notamment.Les ventes de la Switch classique ont nettement baissé (-56% à 5.22 millions de consoles vendues sur l'exercice) quand celles de Switch OLED on pratiquement doublé (+92% à 7.69 millions). La Switch Lite se vend -37% moins bien vs 2022, à 2 millions d'unités.Vous l'aurez compris : Nintendo est sauvé par les ventes de jeux même si les ventes reculent de 4% par rapport aux 9 mois 2021, comme on l'a expliqué dans cette news où on a vu que Pokémon Ecarlate et Violet s'était vendu depuis sa sortie à 20.61 millions d'exemplaires...Un score ahurissant quand on pense que par ailleurs, Nintendo a vendu 10.13 millions de Splatoon 3, 8.61 millions de Nintendo Switch Sports... et qu'un certain Mario Kart 8 Deluxe a vendu 6.66 millions d'exemplaires en plus depuis le début de l'année fiscale. Ahurissant, on vous dit, parce que la performance de Nintendo se doit à la bonne performance de son propre catalogue.La pénurie de semi-conducteurs a fini par rattraper Nintendo : les ventes de consoles ont donc reculé, mais cela n'a pas empêché Nintendo de battre un record. En effet, on s'est empressé de publier une actualité en début d'après-midi pour vous signaler qu'avec 122.55 millions d'exemplaires vendus , la Switch est maintenant la 3e console de salon la plus vendue de tous les temps, venant de passer devant la Game Boy et la PlayStation 4.Les ventes de jeux étant au beau fixe, le secteur du jeu en téléchargement va bien pour Big N qui voit son revenu progresser de 21.5% par rapport à l'année dernière, le boost étant aussi attribué au Nintendo Switch Online sans toutefois qu'on sache dans quelle mesure.On n'en dira pas autant des jeux sur mobile, dont la performance continue à baisser avec un recul de 2.3% à 38.9 milliards de yens.Comment s'annonce la fin d'année ? Nintendo a annoncé une révision à la baisse de ses objectifs 2022-2023 avec un chiffre d'affaires en baisse de 350 millions d'euros par rapport aux précédentes estimations : 11.36 milliards d'euros sont attendus pour finir l'année, ce qui laissera au final un joli bénéfice de 2.63 milliards d'euros malgré tout, permettant à Nintendo de verser un dividende de 2.25 euros aux actionnaires (contre 2,44 euros lors des précédentes estimations).La fin de l'année fiscale est rythmée par plusieurs sorties déjà connues : Fire Emblem Engage en janvier, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe le 24 février puis Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon en mars. On a aussi fait le point sur les sorties à venir en 2023 avec ce planning de sorties connues , parfois vagues certes !Pour rappel, lisez notre analyse du bilan financier 2022-2023 à 6 mois , signé Maritsa.Source : Nintendo Japon