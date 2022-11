Résultats trimestriels de Nintendo au 30 septembre 2022 : tout roule pour le géant japonais !

Des chiffres qui grimpent

Une fois de plus, tous les yeux se tournent vers les tant attendues publications de bilan financier de Nintendo pour la période d’avril à septembre 2022. Un semestre sous le signe des pièces d’or avec un record atteint en matière de bénéfices net. Le géant japonais observe une hausse de +5% sur son chiffre d’affaire global s’élevant donc à 656,974 millions de yen (4,45 milliards d’euros) versus 624,272 millions de yen (4,26 milliards d’euros) sur la même période l’année dernière.Cette progression s’explique notamment par le démarrage en force des titres lancés sur la période dont voici le détail ci-dessous avec le nombre d’unités écoulées :C’était sans compter sur le soutien des licences phares qui continuent de porter le succès de la marque. Voici les détails de performance de ces derniers sur la période :Les ventes de titres d’éditeurs tiers continuent également d'évoluer, portant le nombre de jeux écoulés en millions à 15. En résultat à ces facteurs, les ventes totales générées sur le software augmentent de 1,6% avec un total de 95,41 millions d’unités écoulées.Nintendo ce sont des consoles et des jeux, mais aussi et surtout, une stratégie ambitieuse de business dématérialisé. Les versions téléchargeables des jeux se vendent très bien et le service Nintendo Switch Online voit également ses souscriptions augmenter.Le système de DLC téléchargeable fonctionne particulièrement bien qu’il s’agisse de licences tiers ou en propre, élevant ainsi les ventes de produits dématérialisés à 187,8 millions de yen (12,81M d’euros) . Les ventes globales des activités mobiles totalisent 23,5 milliards de yens (16 milliards d’euros ) soit une baisse de 7,5% cette année.Les ventes de consoles sont quant à elles en recul. On observe une baisse de 19,2% soit 6,68 millions d’unités qui s’explique essentiellement par les problèmes d’approvisionnement à la chaîne de production. On constate néanmoins que depuis sa sortie, la Switch OLED réussit à convaincre et devient la console Switch la plus vendue parmi tous les modèles. Une dominante qui permet de prédire un grand succès de la prochaine itération de la console qui ne saurait tarder plus de 5 ans après la sortie de la première version.Il est important de noter que cette progression permet aujourd'hui à la Nintendo Switch de se hisser au palmarès des consoles les plus vendues, la positionnant à moins de 3 millions des ventes totales de la Playstation 4. La Nintendo DS reste tout de même devant avec 153,87 millions d'exemplaires vendus depuis son lancement versus 114,33 pour la Nintendo Switch.Mais alors qui sont les plus grands consommateurs de Nintendo dans le monde sur ce dernier semestre ? C’est sans surprise qu’on retrouve l’Amérique en tête avec 43,47% de parts de marché, suivi du Japon avec 24,10%. L’Europe n’est pas loin avec 22,98%, amenant le reste du monde à 9,44%.Si on s’attarde plus en détails sur l’activité globale de l’exercice en cours (avril à septembre 2022), on constate que les jeux Nintendo représentent le plus gros volume de part du chiffre d’affaire avec 41,63% dépassant de peu la part générée par la vente des consoles et accessoires avec 40,08%. Les royalties des tiers s’élèvent à 14,40%. C’est pour les jeux mobiles, produits dérivés et cartes et jeux de société que la part est minime élevant le total des deux cumulés à 3,89%.Sources : bilan officiel publié par Nintendo et graphiques d'Oscar Lemaire sur Twitter