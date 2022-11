Les sorties Nintendo Switch du mois de novembre 2022

Harvestella

It Takes Two

Sonic Frontiers

SIFU

Atari 50 : The Anniversary Celebration

Tactics Ogre : Reborn

Schtroumpfs kart

Pokémon Ecarlate / Violet

Just Dance 2023 Edition

Aragami 2

New Joe & Mac : Caveman Ninja

Annoncé lors du Nintendo Direct, Harvestella est le futur jeu édité par Square Enix. A mi-chemin entre Animal Crossing et un jeu d'action/aventure, le titre vous offre la lourde mission de sauver le monde tout en cultivant vos champs.Vous vous reveillez lors du Quietus, la saison de mort. Cette calamité entraine la fin de saison, des cultures et confine les personnes (petite inspiration de 2020). Cependant, vous ne pouvez pas rester les bras croisés et partez à l'aventure pour "combattre" cette catastrophe.A vous de parcourir le monde rempli de couleurs vives, d'explorer des donjons, de cultiver vos plantations, de nouer des relations avec de nouveaux amis (dont une fille qui vient du futur), et de combattre vos ennemis.La vie de paysan/aventurier vous attend avec Harvestella prévu pour le 4 novembre. Une démo est déjà disponible sur le Nintendo E-shop pour vous essayer au titre It Takes Two est le jeu de l'année 2021. Alors qu'une adaptation au cinéma est en projet actuellement, le titre multirécompensé s'offre une sortie sur la console de Nintendo Dans ce titre, vous incarnez May et Cody, contraints de coopérer pour défaire le sortilège de leur fille, et ainsi retrouver leurs apparences humaines. Les protagonistes possèdent des compétences uniques qui vous faudra associer pour vivre cette histoire touchante et hilarante d’une relation brisée.Exclusivement multijoueur, l'aventure se parcours à 2. Cependant, plusieurs options sont à disposition pour s'essayer au titre. Que ce soit par le multi-joueur local via écran splitté, par réseau local avec plusieurs Switch, ou par Online gratuitement via le "Pass ami", vous n'aurez pas d'excuse pour résoudre les différentes énigmes de ce titre.Serez vous prêts à relever le défi It Takes Two avec un ami ? Préparez vos méninges dès le 4 novembre. Une version physique est également prévue mais demandera un téléchargement d'au moins 3,5Go.Après Zelda Breath of the Wild, une autre mascotte s'essaye au monde ouvert : Sonic.Dans cette aventure ultra-rapide, vous voici sur Starfall Islands, un groupe de 5 iles remplies de créatures étranges et de mystères. Utilisant la vitesse du hérisson bleu, vous pourrez parcourir ce monde à la recherche des Chaos Emeralds tout en combattants les ennemis qui vous barreront la route. Décrit par SEGA comme la nouvelle évolution de Sonic , le titre se veut ambitieux par son monde ouvert, ses nouvelles mécaniques de combat ainsi que son histoire. Nouveauté pour la série, un arbre de compétence fait son apparition apportant un aspect RPG au jeu.Pour les fans de la première heure, des portails de "cyberespace" sont disposés un peu partout afin de tester vos compétences dans des niveaux plus classiques.Serez vous apte à résoudre les mystères de ce nouveau monde ? Sonic Frontiers vous attend dès le 8 novembre sur toutes les plateformes, y compris sur la Nintendo Switch.Annoncé lui aussi pendant le Nintendo Direct de septembre, SIFU fait également son entrée sur la console de Nintendo Dans SIFU, vous suivrez l'histoire de vengeance d'un disciple de Kung-fu. Suite à l'assassinat de sa famille, le héros prépare ses poings afin de traquer et corriger les responsables. Avec l'aide de ses compétences en arts martiaux et de son pendentif, il devra vaincre d'innombrable ennemis et user de stratégie pour arriver à ses fins.Cependant, à chaque défaite, votre héros deviendra plus âgé. Il sera ainsi plus expérimenté lors des combats mais plus fragile.Vos poings seront-ils prêts pour venger sa famille ? Réponse dès le 8 novembre sur la console de Nintendo.Afin de fêter son 50éme anniversaire, Atari vous a préparé une compilation de ses meilleurs titre. Véritable monument du jeu vidéo, Atari fut l'un des premiers constructeurs de console et éditeurs de logiciels.La firme américaine est également connue pour avoir contribué au crac boursier du jeu vidéo ainsi qu'à sa presque disparition (merci Nintendo pour avoir redonné sa valeur au jeu vidéo par la suite).En attendant, cette compilation vous permettra de découvrir ou redécouvrir (pour les plus nostalgiques), 100 jeux ayant rythmés l'ère Atari. Développé par les équipes de Digital Eclipse, la compilation comprendra également 6 nouveaux jeux :- Airworld: le quatrième chapitre de la série Swordquest.- Haunted House: une aventure isométrique 3D moderne basée sur l'original classique.- Vctr Sctr: une variété de classiques d'arcade vectorielle en un seul défi.- Neo Breakout: une compétition à 2 joueurs qui combine les meilleures parties de Breakout et Pong.- Yars Revenge Reimagined: le jeu Atari 2600 propriétaire le plus vendu de tous les temps.- Quadratank: La première nouvelle entrée de la série classique TankEtes-vous intéressé par ce voyage dans le temps ? Atari 50 : The Anniversary Celebration sera disponible le 11 novembre (une date assez étrange pour une sortie en Europe).Développé par Square Enix, Tactics Ogre : Reborn est un remaster de Tactics Ogre sorti en 2010.Bienvenue en l'archipel de la Valeria, au large du continent de la Xytegenia. Un conflit a eu lie pour le contrôle des terres jusqu'à l'arrivée du "Roi conquérant". Œuvrant pour la réconciliation entre les clans, Dorgalua a permis un demi-siècle de prospérité. Cependant, à sa mort, une lutte de succession commença entre la noblesse Bakrams, la majorité Galgastans et le clan minoritaire des Walisters, plongeant à nouveau la Valeria dans la guerre. Se soldant par un partage entre les camps Bakrams et Galgastans, le conflit semblait être arrêté, pourtant …Aidé par des améliorations graphiques et sonores, une refonte en 2D-HD, un remaniement de l'IA, une possibilité de sauvegarder automatiquement, un double en japonais et anglais et une traduction en français, le jeu se veut riche en stratégie et proposera plusieurs fins en fonction du choix des joueurs. L'ajout du "Palais des Morts" comme donjon inédit permettra d'explorer plus profondément le scénario.Parviendrez vous à restaurer la paix en ce continent ? Tactics Ogre : Reborn sera disponible à partir du 11 novembre sur Switch.Vous attendez la suite de Mario kart 8 Deluxe ? Voici Schtroumpfs Kart. Proposé par Microids, les petits hommes bleus, qui fêteront bientôt leurs 65 ans, font chauffer les moteurs pour remporter la coupe Schtroumpf. Après avoir choisi votre Schtroumpf, votre kart, et votre pouvoir spécial, c'est l'heure pour se positionner sur la ligne de départ. Entre raccourcis, rampes, départs turbo et items, à vous de dépasser vos adversaires pour arracher la première place. 12 circuits de l'univers de la BD comme le village, la forêt, et la maison de Gargamel et 12 Schtroumpfs aux différentes aptitudes seront disponibles. Des bonus seront à débloquer au fur et à mesure des courses pour remplir votre album.Pour les joueurs en manque de compétitivité, vous pourrez également relever le « Défi chronométré » pour ainsi apparaitre en haut du classement en ligne.Schtroumpfer vos moteurs pour remporter la victoire, dès le 15 novembre sur toutes les plateformes.La 9éme génération est enfin prête. Après un Légendes Arceus qui permettait à Game Freak de renouveler la licence, Pokémon fait son entrée dans un total Open-World.Vous n'avez pas pu passer à côté ! Il s'agit de la sortie de fin d'année pour la Switch : Pokémon Ecarlate et Violet. Vous voici dans la région de Paldea , librement inspirée de l'Espagne et du Portugal. Votre but est de participer à la "plus grande chasse au trésor" de la région. En plus d'explorer un monde ouvert, la licence de Pikachu vous proposera 3 défis à parcourir dans l'ordre que vous souhaitez : La collecte des badge, le combat pour les épices et les conflits avec la Team Star.Accompagné de 3 nouveaux starters : Chochodile, Poussacha et Coiffeton, vous devrez combattre et attraper les Pokémons de la région. Certaines seront familiers tandis que d'autre font leurs premières apparitions comme les Pokémons légendaires Miraidon et Koraidon qui serviront de monture. A l'heure de ces lignes, nous ne connaissons que 20 Pokémons inédits et des surprises restent sûrement à découvrir.Au programme des nouveautés également : les combats automatique, la mécanique de la Téra cristallisation, la personnalisation avancée ainsi que le Online. Oui, une première pour la série, vous pourrez parcourir la région avec vos amis dresseurs.Cependant, nous ne pouvons ignorer les critiques autour de la technique. Entre des chutes de framerates, le clipping (apparitions soudaines d'éléments juste devant le joueur), des textures datées et un FPS non constant, GameFreak ne pourra s'appuyer sur ses acquis éternellement, surtout pour la licence la plus lucrative au monde.N'hésitez pas à dire en commentaire si vous attendez cette nouvelle génération ou quel starter/version vous choisirez (Team Coiffeton pour moi).Pokémon Ecarlate et Violet seront disponibles en exclusivité sur Switch dès le 18 novembre.La licence de danse Made in Ubisoft revient avec Just Dance 2023 Edition. Présenté comme la nouvelle "ère de la danse" , Just Dance revient en force dans vos salons avec cette nouvelle édition. En ajoutant le multijoueur en ligne, une plus grande personnalisation, les mondes immersifs en 3D, et l'ajout régulier de nouvelles chansons et de modes inédits, le jeu s'invente comme une plateforme de danse à la demande.Ainsi vous pourrez inviter jusqu'à 5 joueur pour danser ensemble et vous challenger sur des titre comme Physical, Telephone, I Knew You Were Trouble et bien plus encore.Ubisoft précise que l'interface a également été modifié afin de faciliter l'accès aux différents modesQui sera le roi de la piste (de son salon) ? Réponse dès le 22 novembre sur toutes les consoles.Suite à Aragami : Shadow Edition sorti en 2019 sur Switch, vous revoici dans un jeu d'action avec Aragami 2.Vous faites parti de l'Aragami, un clan de guerriers d'élite dont les membres sont infectés par un "mal surnaturel" qui dévorent leurs âmes. Ce mal permet aux Aragamis d'obtenir l'essence de l'ombre, un pouvoir qui permet de contrôler les ombres. A vous d'utiliser cette faculté pour assurer la survie du village et libérer les Aragamis tenus en esclavage par les armées de l’envahisseur.Tel un ninja, vous devrez maitriser la furtivité en confectionnant vos armes, armures et pouvoir d'ombre. Un mode multijoueur en coopération est également prévu jusqu'à 3 joueurs.Vos talents de ninja seront ils assez puissants ? Aragami 2 sera disponible dès le 25 novembre.Après une sortie sur borne d'arcade et plusieurs plateforme, Microids réédite les aventure de Joe et Mac avec la sortie de New Joe & Mac : Caveman Ninja.Alors que votre journée d'homme préhistorique se déroule paisiblement, une bande d'Homme de Neandertal dévaste votre village et kidnappe toutes les femmes de votre tribu. C'est à vous d'affronter les dinosaures, plantes carnivores et ennemis afin de délivrer vos dames de caverne.Se voulant fidèle au jeu d'origine et à son humour, les développeurs se sont concentrés sur les graphismes, sur l'ajout d'un mode Arcade et sur celui de la version longue du mode histoire. Différents modes seront également disponibles tels que le mode entraînement, le mode « boss rush » ou le mode « speedrun ».En plus de ces ajouts, vous pourrez parcourir le titre en solo ou à 2 en coopération locale avec un ami.Bonus : la version originale du jeu est disponible pour les abonnés sur Nintendo Switch Online.Affutez votre gourdin pour combattre des dinosaures dans New Joe & Maw : Caveman Ninja, prévu pour novembre 2022 sans plus de détails.