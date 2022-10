Schtroumpfs Kart : les Schtroumpfs deviennent également accros à la vitesse.

Est-ce qu'ils se disent que Gargamel ne pourra jamais les attraper ou est-ce que le grand Schtroumpfs est devenu trop vieux pour les contrôler ? Nos Schtroumpfs deviennent un poil imprudents en se lançant dans des courses de karts. Alors que les titres du genre pullulent en ce moment, entre Bob l'éponge et Pat Patrouille, pour tenter de surfer sur la vague Mario Kart qui reste encore et toujours la référence de la catégorie, l'arrivée de Schtroumpfs Kart n'est pas si étonnante car Microïds fait revivre un gameplay sorti sur Playstation en 2000 : Turbo Schtroumpfs.





Quand on vous dit que Microïds a pris la place d'Infogrames dans la paysage vidéoludique !

Eh oui, même si on a oublié un peu ce titre, ce n'est pas la première fois que nos petites créatures bleues se tirent la bourre aux volants de karts et Microïds s'est spécialisé dans le retour en force, sur nos consoles actuelles, des anciennes gloires du jeu vidéo, avec plus ou moins de succès. Pourquoi ressortir un jeu de kart avec les Schtroumpfs après tant d'années ? Eh bien les Schtroumpfs vont fêter leur 65e anniversaire en 2023, ce titre s'inscrit donc parfaitement dans la campagne de communication qui sera orchestrée au cours de cette année anniversaire.

Nous avons régulièrement mentionné notre déception pour les titres à destination d'un très jeune public, souvent creux ou au contenu très famélique (souvent en 2h max, c'est plié), et à la réalisation pas franchement géniale (il suffit de voir les Ben10 sur Wii U pour comprendre le problème). Reconnaissons également qu'il est parfois délicat d'avoir un jugement totalement objectif quand les testeurs de l'équipe vieillissent, qu'ils n'ont pas toujours de jeunes enfants correspondant à la cible d'âge de certains titres pour un avis croisé. Ce que le jeune de 6 ans trouvera génial se montrera bien souvent "gentillet" pour l'adulte qui ne veut pas froisser sa progéniture.

Est-ce que Schtroumpfs Kart fera partie de ses titres qui prendront la poussière rapidement ? On croise les doigts pour dire non car il faut reconnaître que Microïds apprend de ses erreurs et améliore régulièrement le niveau de ses productions. Et ils ont demandé à IMPS et à Eden Games, studio connu pour ses jeux de course emblématiques (Gear.Club Unlimited, Test Drive Unlimited, V-Rally) de développer le jeu. On connait les développeurs, ils bossent sérieusement et ont clairement de l'expérience sur ce genre de gameplay. On attend donc le résultat avec une grande curiosité, car même s'il nous semble impossible de battre Mario Kart 8, tous les autres jeux d'Eden Games ont été de très bons titres sur Switch.





Leçon #1 : un bon départ est le meilleur moyen pour prendre la tête de la course ! Appuyez sur l'accélérateur au bon moment pour obtenir un boost de vitesse. Seul léger grief en découvrant les images, un décor de fond un peu lointain et l'impression qu'on aurait pu creuser un peu plus sur le jeu d'échelle par rapport aux plantations autour des circuits. Malgré ces détails qui ne peineront en aucun cas les joueurs les plus jeunes, reconnaissons que l'on reconnaît bien la bouille des emblématiques pilotes et que l'ensemble semble bien tourner. Si nous avons la possibilité de recevoir un code de jeu, nous serons ravis de l'essayer. Découvrons ce premier trailer dévoilant nos personnages à l'école de pilotage des Schtroumpfs avec une introduction aux bases de la conduite Schtroumpfs !





Leçon #2 : Déraper vous permet de franchir les virages les plus difficiles et vous donne même un boost d’accélération incroyable.





Leçon #3 : Connaissez les tracés des circuits et vous serez imbattable ! Utilisez les rampes, découvrez tous les raccourcis et roulez sur les zones de boost pour prendre l’avantage sur vos adversaires.





Leçon #4 : Utilisez au mieux les objets que vous collectez en chemin ! Les glands sont des missiles briseurs de Schtroumpfs, la salsepareille vous donne un boost de vitesse, et les bulles de protection vous rendent temporairement invulnérable. Mieux encore, chaque Schtroumpf a son propre objet spécial pour se débarrasser de ses adversaires d’une manière unique !



Si l'on reconnaît une grande inspiration de ce que Mario Kart a posé au niveau de son gameplay, la transposition de ces codes dans l'univers Schtroumpfs est amusante.



Voici ce que l'on nous promet au niveau du contenu du jeu :





- 12 circuits répartis dans l’univers des Schtroumpfs : le village, la forêt, le barrage, les marais… même la maison de Gargamel !

- 12 Schtroumpfs sont à ta disposition : à toi de sélectionner le pilote qui te convient !

Chaque Schtroumpf possède son propre kart et un objet spécial bien pratique pour mettre les adversaires dans le vent.

- Atteins la 1ère place en mettant ton environnement à profit : objets bonus, boosts, rampes, caisses destructibles, raccourcis…

- Joue seul ou en famille, jusqu’à 4 joueurs en multijoueur local avec écran divisé.

- Défie chaque Schtroumpf sur son circuit dans le « Défi chronométré », et fais le meilleur temps pour être en haut du classement en ligne !

- Débloque des bonus inédits au fil des courses et des victoires, et tente de tous les collectionner dans ton album !



Le traitement familial du jeu est donc bien en place avec son indispensable mode local avec écran partagé jusqu'à quatre, permettant de prévoir de petits goûter pour accueillir les ami(e)s de vos pioupious et jeu sur le canapé familial.





En revanche, hormis un classement en ligne, on n'évoque pas de mode en ligne, certes peu adapté pour des jeunes joueurs, mais qui risque d'écarter des joueurs curieux un peu plus âgés. 12 circuits, c'est peu, on croise les doigts pour que leur design soit de qualité et qu'ils ne soient pas trop courts. Enfin 12 pilotes, cela fait aussi très juste. Il faut être conscient de ces limitations mais pour le reste, cela semble tout bon !









Schtroumpfez bien en appuyant sur la pédale à compter du 15 novembre et ne faites pas le Schtroumpf grognon lors d'une défaite. On saluera également les efforts de Microïds de continuer à sortir des éditions physiques de ses jeux (et c'est tout de même plus simple et plus concret pour les achats cadeaux envers les plus jeunes qu'un immatériel code de jeu). Cette édition physique, la "Turbo Edition", est déjà disponible en précommande ! Elle inclut le jeu sur cartouche, un écusson brodé du Grand Schtroumpf et 2 planches de stickers.