Splatoon 3 : deux nouveaux spots télévisés sortent au Japon

スプラトゥーン3 TVCM 団地でナワバリバトル篇2 10/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

スプラトゥーン3 TVCM 団地でナワバリバトル篇1 10/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Splatoon 3 n’en finit pas de faire parler de lui, avec des chiffres de ventes exceptionnelles et des tests élogieux. La chaine Youtube de Nintendo of Japan profite de la popularité du jeu en sortant deux nouveaux spots publicitaires pour celui-ci. Les vidéos montrent des enfants s’affrontant sur le jeu dans la rue afin de promouvoir l’aspect communautaire du jeu.Alors n’hésitez pas à vous lancer dans l’arène et participer aux guerres de territoire entre amis.Et pour bien commencer jeter un œil sur notre guide du jeu A lire aussi : notre test de Splatoon 3