Test de Splatoon 3 : plutôt trois fois qu’une on en redemande !

L'identité splatoonesque jusqu'au bout des tentacules

Le fun au rendez-vous en multi

Un troisième opus qui porte fièrement son nom

Le défi était de taille : ressortir un jeu Splatoon sur la même console, 5 ans après la sortie du deuxième opus qui avait déjà largement séduit les joueurs. Pour ce faire et afin de ne pas s’embourber dans la critique de l’épisode 2,5 apportant seulement de menues améliorations, les développeurs devaient proposer un jeu à l’identité forte et singulière.Splatoon 3 donne le ton avec sa séquence d’ouverture qui permet au joueur de choisir entre les deux races présentes en jeu, à savoir les Inklings et les Octalings, au milieu de terres arides. Cet environnement hostile, étrange et inquiétant, accueille les vestiges d’une civilisation humaine éteinte. La formule payante n’est pas sans rappeler les choix faits en début d’année dans Kirby et le monde oublié, aussi elle ne dépaysera pas les fidèles des productions Nintendo.Le mode solo embarqué par le jeu nous propose ainsi un mélange entre les traditionnels niveaux des solos de Splatoon 1 et 2 et ceux du DLC Octo Expansion de Splatoon 2 qui avaient reçu un accueil très positif. L’expérience solo consiste ainsi à parcourir des niveaux individuels accessibles par des trappes où il s’agit de franchir les obstacles, tout en venant à bout des ennemis sur le chemin, afin de libérer un poisson-charge.Le jeu propose une expérience étoffée puisque le joueur peut fréquemment choisir quelle arme emporter parmi une sélection, certaines rapportant plus de points que d’autres. Ces points ou plus précisément ces œufs car les œufs de poisson sont le nerf de la guerre dans ce mode, sont ensuite forts utiles dans le hub du monde d’Alterna.Ils permettent de nettoyer les stigmates laissés par la menace velue de cet opus, les mammifériens. Un peu à la manière d’un Mario Sunshine ou même plus précisément d’un Mario Galaxy, on débloque au fur et à mesure les espaces accessibles du monde et l’on progresse avec plaisir et sans jamais trop de redondance ou de facilité excessive dans ce mode solo qui fait office d’immense tutoriel.D’autres nouveautés sont au programme comme un arbre des compétences qui permet d’améliorer les compétences de son personnage, plutôt utile pour venir à bout des boss que le jeu dresse sur notre route.Le joueur peut ainsi peaufiner sa technique pour briller en multijoueur, cœur de l’expérience de Splatoon.Côté multijoueur, tout y est, en mieux mais sans nouveau mode de jeu supplémentaire. Les développeurs ont en effet fait le choix d’une formule qui fait la part belle au contenu déjà existant dans les éditions précédentes de Splatoon, tout en y apportant les modifications subtiles et suffisantes pour renouveler et magnifier l’expérience une fois en jeu.Les néophytes ne noteront pas nécessairement au premier abord l’évolution franchie par le jeu en termes de polyvalence, de souplesse et de dynamisme. Les joueurs vétérans du jeu qui constituent un public non négligeable et le fer de lance des compétitions e-sport défendues par Nintendo ne se sentiront quant à eux pas lésinés par les changements adoptés par Splatoon 3.Côté joueurs souhaitant s’essayer à la compétition, il est à noter la petite révolution des matchs pro qui plus que simplement bénéficier d’un nouveau nom : Anarchie, voient également une évolution du système du comptage des scores.Qui risque gros remporte gros et désormais les plus audacieux glaneront les points pour monter de rang vers le fameux X tant convoité en mode série, tandis que les plus timides s’amuseront en mode ouvert, moins dangereux pour le stock de points accumulés.Si l’on devait résumer les transformations apportées au multijoueur, on les résumerait en trois mots : dynamisme, densité et explosivité.Le dynamisme accru du jeu est le premier changement notable. Que ce soit la rapidité des actions, les temps de chargement raccourcis et le déploiement calmar qui est la nouvelle méthode d’arrivée sur les cartes de combat, la sensation de parties haletantes et rythmées tambour battant est bel et bien présente.Jamais dans Splatoon le joueur n’a autant été investi dans sa partie et contraint de garder sa concentration. En profitent tout particulièrement les modes de jeu basés sur une arrivée rapide à un point donné, comme l’expédition risquée ou la mission bazookarpe dans lesquelles les joueurs doivent tous converger vers un même point.Raccourcir le temps d’attente et augmenter la mobilité des joueurs permet de renforcer les retournements de situation et rend plus immersives les victoires à l’arrachée et les coups de théâtre lors des dernières secondes.Le jeu se veut également de manière générale plus dense, grâce aux possibilités accrues de matchmaking qui offrent aux joueurs une grande liberté dans la constitution d’équipes aléatoires ou d’amis pour partir en combat.On apprécie les menus totalement revus pour l’occasion et la flopée d’options et de possibilités qui permettent de profiter pendant les matchs mais aussi avant, entre et après les matchs !On a désormais la possibilité beaucoup plus commode par exemple d’aller se promener dans les cartes disponibles, certaines nouvelles, et pas nécessairement seul mais aussi entre amis et dans le mode de jeu que l’on souhaite. Ces modes bacs à sable n’attendent plus que l’imagination des plus créatifs pour y inventer leurs propres règles et s’amuser hors du cadre prévu par le jeu.Désormais entre les matchs tout ne se passe plus seulement dans des menus un peu austères et limités. Splatoon 3 prend le parti pris de garder le plus possible le joueur en position de jeu. En effet qu’il s’agisse du Hall pour les matchs en ligne ou de l’espace Camaralcade pour les matchs en réseau local, les deux espaces sont désormais des espaces physiques concrets où l’on peut naviguer et vaquer à de nombreuses occupations.La première d’entre elles est la salle d’entrainement qui devient le terrain de jeu principal là où ce n’était avant qu’une zone phasée et accessible depuis la boutique d’armes. À présent le joueur peut s’entraîner dans ce vaste hall rempli de mannequins de toutes les tailles et s’essayer aux nouvelles techniques introduites dans les combats par exemple.Le jeu emporte également une bonne dose d’explosivité avec toute sa panoplie de nouveaux équipements qui permettent non seulement de personnaliser plus que jamais son personnage et son expérience mais également un choix d’armes et en particulier d’armes spéciales revues et largement renouvelées.Du fait d’une jauge spéciale qui se remplit plus vite que jamais et d’armes aux pouvoirs puissants, les moments de danger sont omniprésents en partie et accroissent un peu plus le plaisir des affrontements.Si on a listé des nouveautés qui tiennent pour beaucoup aux sensations en jeu renouvelées grâce à une bonne ergonomie, des options plus denses ou une plus grande réactivité, Splatoon 3 propose également des nouveautés à proprement parler plaisantes.On avoue toutefois que l’on ne bouderait pas notre plaisir si d’autres nouveautés venaient s’ajouter à la liste dans l’avenir.Au chapitre des vrais changements il convient d’évoquer le mode Salmon run, désormais accessible 100% du temps. Ce mode de jeu voit coopérer quatre joueurs face à trois vagues d’ennemis sur des cartes réduites, afin de récupérer un nombre d’œufs dorés donné, à la manière d’une vague de zombies. Si le principe reste inchangé dans Splatoon 3, des ajouts et des modifications y apportent un vent de fraicheur des plus agréables.On trouve ainsi une petite série de nouveaux boss qui s’ajoutent à ceux déjà existants, de quoi apporter du challenge dans des vagues toujours plus explosives car elles aussi profitent d’une plus grande réactivité générale.Une technique fait également son apparition : le lancer d’œufs dorés qui révolutionne les mécaniques en jeu, permettant de sauver parfois in extremis la situation et rompant les sempiternels allers retours vers le panier.Enfin le jeu se dote d’une quatrième vague bonus baptisée Salmonarque avec l’apparition d’un ennemi à la taille démesurée qu’il faut vaincre le plus rapidement possible. Autant dire que son apparition ne laisse jamais indifférent et encourage à se dépasser pour accumuler les bonus.Notons aussi que comme les autres modes, l’espace d’attente dédié au Salmon run est devenu réel et l’on peut là aussi s’entraîner sur des mannequins et voir les membres de son groupe grâce à un système ingénieux d’hologramme.Les nouveautés embarquées par Splatoon 3 ne s’arrêtent pas là. Les matchs tricolores des festivals promettaient de révolutionner l’expérience. Ils n’ont pour l’instant par remporter tous les suffrages, la faute à un mauvais équilibrage au détriment de l’équipe de quatre en défense face aux deux équipes de deux en attaque. On espère une régulation au cours des prochains festivals qui s’annoncent sûrement réguliers.Certains s’amuseront également avec les nouveautés complètes que sont la possibilité de personnaliser son casier personnel à l’aide d’un nouveau magasin général accessible, quand d’autres passeront leur temps à concocter des stratégies dans le nouveau petit jeu de cartes qui s’il ne justifie par l’investissement vers l’épisode 3 de Splatoon, permet de s’aérer avec un esprit stratégique qui ravira les amateurs de jeux de plateau.