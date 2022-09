Test de Potion Permit : de la marmite à la fiole

La cité réticente

Potions et petits boulots

Fabriquer ses potions et soigner

Potion Permit est une simulation de vie et de soin. Après une première mission sous forme de didacticiel, vous voilà paré à presque toutes les éventualités. Vous allez donc pouvoir vous balader sur toute la carte, construire des amitiés avec les différents habitants, ceux-ci ayant de sérieux doutes quant à vos capacités. Après tout, vous venez de la capitale et ils tiennent tous à leur indépendance, et sont loyaux envers le médecin local. Vous n'êtes que chimiste, ce n'est pas vraiment de la médecine, n'est-ce pas ?Vous vivez donc dans une bâtisse qui tombe en ruine, avec un joli chaudron en son centre. Votre clinique est décrépie mais pourra accueillir tout de même vos futurs patients. Vous vous en doutez : vous aurez l'occasion de les améliorer au fur et à mesure du jeu, de pouvoir restaurer les bâtiments auprès des artisans locaux et ainsi redorer un peu votre blason. Potion Permit regorge de possibilités : que ce soit en termes de quêtes annexes ou de farm. Au début, votre champ d'action est limité : un éboulement vous empêche de poursuivre plus loin, il va falloir vous trouver des outils, de l'aide, etc.Rapidement, un rythme s'instaure entre vos sessions de farm pour récupérer des ingrédients et les soins et les missions annexes. Car le jeu possède un défilement jour/nuit. Potion Permit n'est cependant pas en temps réel, ce qui est appréciable. En haut à droite de l'écran s'affiche le calendrier, le jour de la semaine ainsi que l'heure. Ces éléments sont importants : certaines boutiques ne sont ouvertes que de 8h à 17h du lundi au samedi, par exemple. Cela vous donne deux informations : à la fois les moments où vous pourrez utiliser le service en question (forgeron, boutique, bar), et ceux où le PNJ affilié au lieu sera forcément présent. Cela peut avoir son importance dans la résolution de certaines quêtes si vous n'avez pas envie d'arpenter toute la ville à sa recherche.Potion Permit fait partie de ces titres ayant un rythme assez particulier : le tutoriel vous embarque dans l'aventure, puis le jeu vous laisse libre d'explorer les lieux, de mener quelques missions secondaires à bien, d'essayer de faire votre place dans la communauté. Ensuite, vous apprenez que votre clinique va recevoir des malades, qu'un signal sonore et visuel vous en informe et que vous avez un nombre de jours limités avant que vos patients ne se tournent vers l'ancien médecin du village (qui vous en veut un peu d'avoir pris sa place au passage). La progression est assez lente : tout vient à point à qui sait attendre et les premières (voire les deux premières) heures de jeu peuvent paraître longues. Mais tout est prévu : la progression lente vous permet de prendre vos marques, de faire le plein d'ingrédients et d'appréhender le système des potions. Vous pouvez aussi commencer à activer les bannières rouges, qui sont des points de téléportation, pour optimiser vos déplacements par la suite. Et vous avez même le temps de prendre vos marques dans le village et de commencer quelques améliorations.Ensuite, le challenge commence petit à petit. Les patients se bousculent dans votre établissement, vous obtenez des cadeaux à leurs faire pour augmenter votre amitié avec les uns et les autres, êtes payé en or, aussi, pour acheter différentes améliorations. Parmi elles, celles de votre maison et de votre clinique, bien entendu, mais aussi de vos outils de travail. Vous débutez avec une hache, une pioche et une faux en mauvais état, que vous pouvez sélectionner en switchant avec R et L (mais ces outils ne sont actifs que lorsque vous quittez la ville, appuyez sur le bouton d'action avant et il ne se passera rien).Mais le jeu ne s'arrête pas là ! Vous avez besoin d'argent ? Des petits boulots sont là pour vous. Vous pouvez, par exemple, classer les dossiers au commissariat ou à la mairie pendant deux heures de temps en jeu pour vous faire des pièces d'or. A vous de découvrir toutes les possibilités offertes par le jeu.Puisque c'est la base même du jeu et son centre névralgique, voyons maintenant comment se joue exactement cette phase. Bien sûr, vous pouvez faire des potions à n'importe quel moment : libre à vous de construire votre arsenal, pour gagner du temps ou simplement parce que la partie création est assez fun. Cependant, vous ne pouvez les utiliser que sur vos patients, selon leur pathologie ou leurs blessures.Une fois un patient couché dans le lit de votre clinique, allez lui parler. Il vous indiquera, lors d'un court dialogue, où il a mal. Vous avez ensuite accès à un dessin humanoïde, où vous allez pouvoir balader votre curseur jusqu'à la ou les zones douloureuses. Un récapitulatif à gauche de l'écran vous sert de pense bête. Quand vous avez trouvé une zone, sélectionnez-la. Un mini jeu s'enclenche où vous devrez appuyer sur les bonnes touches de la croix directionnelle au bon moment. De vos résultats à ce mini-jeu dépendra la finesse de votre diagnostic.Maintenant, vous devez appliquer la potion adéquate. Celle-ci est indiquée à côté de la blessure. Soit vous l'avez dans votre inventaire, soit vous allez devoir la fabriquer. Pour cela, rendez-vous devant votre chaudron. Là, vous allez pouvoir sélectionner la potion (ou l'onguent ou le baume) que vous souhaitez réaliser. La marmite s'ouvre sur un modèle de plusieurs cases, agencées d'une certaine façon. Chaque ingrédient possède deux caractéristiques : une couleur (qui correspond à un élément, la terre, l'eau, etc) et une forme. Ces formes, ce sont un peu des briques de Tétris, ou des pièces de tangram, comme vous préférez. Toujours est-il qu'avec les ingrédients (et donc les briques) dont vous disposez, vous allez devoir refaire la même forme que celle indiquée dans votre chaudron.Vous vous en doutez, c'est là que les moments de farm prennent toute leur importance : si vous manquez d'ingrédient, il faudra aller les chercher. Mais vous avez un temps limité pour soigner vos patients ! Et bien que le jeu ne se déroule pas en temps réel, le temps passe, la nuit arrive et il faudra dormir de temps à autre pour ne pas finir épuisé. A plus forte raison que le farm consomme de l'énergie ! Bref, le système est bien rodé et permet d'équilibrer parfaitement les différentes phases. Ainsi vous n'avez pas l'impression de passer votre temps à farmer, ou à faire des potions, les patients s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Plus vous en soignez, plus vous allez avoir la chance de rencontrer et de partager des moments avec les villageois.