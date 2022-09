Test de Hell Pie : pétri de mauvaises intentions…

Hell Pie | Trailer (Nintendo Switch) 21/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une histoire de pâtisserie infernale !

Un comparse charmant comme un diable !

Une jouabilité… Venue des ENFERS !

Ah, les journées au bureau… On a beau faire, même en enfer, on s’ennuie parfois sévère. Et même si vous êtes Nate, démon du mauvais goût, au final, vous passez surtout vos journées à vous ennuyer et à vous faire malmener par vos chers congénères du royaume de Satan. En parlant du loup, le voici qui vous sort de votre torpeur via un coup de fil des plus « vivifiants » : Satan vous confie une mission de la plus haute importance, et il ne va pas falloir vous planter car Satan ne plaisante pas… Y compris quand il a besoin d’une tarte pour fêter son anniversaire ! Sa tarte, Satan l’aime bien dégoutante, garnie des pires ingrédients. Rien n’est trop mauvais pour Satan ! Et c’est à vous de vous en occuper, puisque d’autres avant vous ont échoué… Et plutôt mal fini. L’aventure commence donc ! Il va vous falloir récupérer la crème de la crème des ingrédients ignobles aux quatre coins du Royaume pour satisfaire votre Maître des Enfers. Alléchant n’est-ce pas ?Inutile de vous dire que le mauvais goût va justement vous accompagner durant toute votre aventure. Oubliez le Royaume Champignon et autres mondes enchantés, ici c’est l’ENFER !!! Et rien n’est trop vulgaire, sale ou répugnant. Les fontaines à eau sont ici des fontaines à… Sang, les photocopieuses sortent des pages comportant des dessins interdits aux moins de 18 ans et toute créature environnante ne se gênera jamais pour roter, péter ou tenir des propos d’une grande classe.Evidemment, cet humour ne plaira pas à tout le monde et il faut bien avouer que cela ne vole pas bien haut. Malgré tout, cette approche du jeu d’aventure 3D reste assez rare et a donc un côté rafraichissant ( ! ). Après tout, qui n’a pas rêvé de combattre des crottes Nazies qui laissent des traces sur leur passage ? De récupérer des gemmes en tirant la chasse d’eau des toilettes ? De faire péter un personnage en lui tapant dessus ? Bon, il semblerait que le décor soit planté et que vous ayez déjà une idée de ce qui vous attend !Mais l’aventure n’est drôle que si elle est partagée, alors vous aurez pour compagnie tout au long de votre périple un petit chérubin, absolument mign… Affreux. Tenu en laisse et pourvu de petites ailes, il vous permettra surtout d’évoluer dans les airs en vous suspendant à lui. L’idée est originale et ingénieuse, et vous permettra de parcourir les niveaux bien plus facilement. En outre, un arbre de compétences (oui, oui !) améliorera au fur et à mesure les capacités de Nuggets (c’est son petit nom) et donc vos aptitudes. Malin ! Seul bémol, le bambin est très loquace, et même un peut trop, au risque de polluer régulièrement votre écran.Vous aurez également le loisir de changer vos cornes ( ! ) et chaque paire va vous octroyer des pouvoirs particuliers : détection, déplacement plus rapide etc. A vous de choisir la bonne paire pour les bonnes situations !Le jeu, assez linéaire, va vous faire voyager de Hub (pour récupérer des bonus) en niveaux pour récupérer un ingrédient de la fameuse tarte avant de revenir au Hub pour débloquer la zone suivante. C’est simple mais assez bien mené, et ce n’est pas ici que se situe l’intérêt du jeu. En outre, il y a pas mal d’objets à collecter et vous ne vous ennuierez jamais. Niveau cosmétique, vous pourrez rhabiller vos personnages à loisir avec certaines tenues loufoques et franchement marrantes. Enfin, les différents mondes sont variés et sincèrement agréables à explorer. Un bon point !Dernier élément vraiment sympathique du jeu, les clins d’œil à la pop culture son légion et font toujours leur petit effet… De quoi ajouter au jeu une bonne dose de bonne ambiance et d’humour.On l’a dit, Hell Pie s’appuie sur deux principaux aspects : son humour décalé, d’une part, et son aspect Jeu de Plateforme Rétro de l’autre. Si le premier point sera à l’appréciation de chacun, le deuxième point risque malheureusement d’en décevoir plus d’un, et ce pour une raison principale : le portage sur Switch marque franchement le pas.Commençons par citer un problème commun à toutes les versions : la caméra. Là où un Mario 3D vous fait complètement oublier la caméra tant sa gestion est naturelle et aisée, ici c’est malheureusement tout l’inverse. La caméra va vous faire pester, et va forcément vous pousser à la chute de multiples fois. Heureusement, le jeu n’est vraiment pas punitif et vous ramène simplement au dernier checkpoint. Malgré tout, cette caméra gâche une partie du plaisir.Plus embêtant, le jeu est franchement décevant graphiquement. Une comparaison rapide avec le rendu sur les autres plateformes est sans appel : si le jeu est déjà peu ambitieux sur ce point sur les autres consoles, sur Switch le rendu n’est tout simplement pas à la hauteur. Pour résumer, nous voilà devant un jeu qui fleure bon la GameCube… Si ce n’est la N64 en étant un peu dur. L’esprit Rétro a donc été poussé un peu trop loin sur Switch, et si cela n’est pas très grave, on reste franchement déçus dès lors qu’on aperçoit les versions concurrentes, bien plus agréables à l’œil.Malheureusement, la finesse des graphismes n’est pas le plus gros problème. La fluidité du jeu est un autre tracas beaucoup plus gênant à la longue. Si le jeu semble d’une fluidité tout à fait acceptable au début, les choses se corsent très rapidement, surtout quand il y a plusieurs personnages ou trop de décors à l’écran : c’est simple, on a la sensation que la Switch crache ses poumons pour faire tourner le jeu. Ne serait-ce que briser une caisse pour récupérer des gemmes provoque un léger ralentissement, et il s’agit ici d’une des actions les plus basiques.Lors de phases de jeu plus « exigeantes », par exemple si des ennemis avancent vers vous, et que vous vous déplacez tout en tournant la caméra pour les attaquer, le framerate va simplement chuter, et vous donner une sensation vraiment désagréable de jeu qui saccade à moitié et d'une caméra qui "accroche" quelque peu. Ce n’est pas rédhibitoire sur l’instant, mais au bout de quelques minutes, l’expérience de jeu devient simplement désagréable à la fois pour les sensations manette en main et surtout pour vos yeux qui subissent une animation trop faiblarde pour être confortable. Attention aux migraineux !Le résultat est que malheureusement, les sensations manette en mains ne sont donc pas bonnes, les erreurs d’appréciation sont légion et occasionnent des chutes, et vos yeux souffrent après quelques minutes de jeu. Ainsi, contrairement aux versions des plateformes concurrentes qui saluent le jeu sur ce point, vous ne prendrez pas beaucoup de plaisir manette en main sur Switch. C’est vraiment dommage étant donné que c’est quand même là le principal intérêt d’un jeu de plateforme 3D.Evidemment, on ne peut que souhaiter l’apparition Divine d’un patch miraculeux qui viendrait résoudre ces désagréments qui, en tout cas pour ce qui est de la fluidité globale, ne semblent pas insurmontables. Mais nous ne pouvons, en l’état, tester que ce que nous avons à disposition. Et au moment où nous écrivons ces lignes, le jeu est effectivement un enfer ( ! ) pour vos yeux à la longue, du moins en mode docké (le jeu a été testé très majoritairement sur TV). C’est dommage car le jeu méritait vraiment mieux à ce niveau, tant les bonnes idées ne manquent pas.