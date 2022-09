Test de Hokko life : quand l’élève essaie de dépasser le maître

Construire son nid

Creepy ville

Les premiers mots de l'introduction vous donnent une bonne idée de ce que l'on peut penser du jeu. Malgré une volonté forte de se rapprocher d'Animal Crossing, Hokko life ne parvient pas vraiment à proposer une aventure à la hauteur. L'introduction est longue et vous met en scène arrivant trempé dans un village dont vous ignorez tout. Même le dialogue d'introduction, à quelques légères différences, est assez semblable à celui d'Animal Crossing New Leaf. Oui, vous voulez vous éloigner de votre ancienne vie. Oui aussi vous ignorez où vous êtes tombé. Mais bien entendu, vous êtes là pour aider !Le vrai plus de Hokko Life réside dans ses outils de personnalisation de personnages : bien que les éléments que vous pouvez modifier soient relativement restreints, vous avez accès à des paramètres de couleurs, à une vingtaine de chevelures différentes, etc. Mais c'est aussi dans ce menu que vous toucherez du doigt certains soucis de maniabilité du jeu, oscillant entre tactile et boutons pour tenter de sélectionner ce qui vous intéresse vraiment ou de faire bouger les curseurs. Le tout parfois avec difficulté.Côté maniabilité, le jeu souffre de nombreuses approximations : placer un pont, l'un des premiers éléments de personnalisation de votre village, relèvera au mieux de l'exercice de précision. Au pire, il faudra vous y reprendre à plusieurs fois et non le placer où vous avez envie mais au seul endroit où le jeu veut bien que vous le placiez. Ces approximations se retrouvent à différents moments de votre aventure et s'avèrent parfois frustrantes. Pourtant, tout était relativement présent pour en faire un titre intéressant : la grille de placement possède des tous petits carrés, nous laissant penser que l'on peut ajouter plein d'éléments. Le joystick droit est censé vous aider à placer les objets, mais si vous bougez votre personnage avec le gauche, l'objet se retrouve derrière lui à le suivre. La précision est absente et vous vous retrouverez à placer les éléments plutôt "là où vous pouvez" plus que là où vous en avez envie.Hokko life se veut "un titre tout mignon" d'après sa communication. Reprenant le même parti-pris qu'Animal Crossing, à savoir d'avoir des voisins aux caractéristiques animalières, ceux-ci conservent des proportions proches de l'humain. Loin d'être mignons, certains personnages en deviennent assez creepy. L'absence d'expressivité des visages, les proportions parfois étranges entre le corps filiforme et la tête énorme d'un cochon par exemple, donne une impression qui peut mettre mal à l'aise.Comme pour son ainé, Animal Crossing, votre village dans Hokko life grandit et s'étoffe de nouveaux habitants. Ici, votre centre ville grossira aussi et accueillera de nouveaux marchands. Le bar et le magasin sont les premiers présents. Arrive ensuite l'atelier pour construire des objets, ponts et autres éléments, puis la boutique de Rosa pour modifier votre maison, en construire d'autres (et donc accueillir de nouveaux villageois), etc. Des mécaniques de jeux très semblables à Animal Crossing mais qui brillent toujours par leur maladresse ou leur côté brouillon. Et on ne vous parle pas des insectes, à capturer, qui sont minuscules à l'écran et quasi impossible à attraper correctement tellement le jeu ne vous permet pas de savoir exactement où il se trouve (devant vous ? un peu à gauche ? Mystère. Vous allez brasser du vent pendant un moment avant d'arriver à en attraper un).D'autant qu'Hokko life ne vous simplifie pas la tâche : pour planter des fleurs, il faut utiliser la pelle pour creuser un trou, puis sélectionner les grandes et les mettre au bon endroit, et ainsi de suite. Par bien des aspects, le jeu ne vous simplifie pas la tâche, à plus forte raison si vous êtes habitué à d'autres jeux du même type. Seule véritable différence notable : l'absence de mécanique de jeu en temps réel. Hokko life possède sa propre temporalité. Allez vous coucher et vous passerez au jour suivant. C'est assez appréciable quand on n'a pas envie d'attendre ou quand on n'a plus grand chose à faire de sa journée.