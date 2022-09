Test de Last Beat Enhanced : ça va bastonner du pixel !

Last Beat Enhanced 22/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rétro jusqu’au bout du pixel

Mignon mais surtout coriace !

Une jouabilité jouissive… une fois le jeu en main.

Il n’y a pas de débat possible : en lançant le jeu, vous voilà immédiatement propulsé dans les années 80. Cela sent bon la sauce 8-Bit, les pixels sont énormes si vous jouez sur une grande TV et les musiques typiques, de très bonne qualité, vous mettent tout de suite dans l’ambiance. Les fans de jeux du genre se sentiront comme dans leurs petits souliers, avec comme référence évidente Streets Of Rage, et consorts.Le jeu se parcourt en solo ou à deux, et c’est évidemment plus fun à deux joueurs mais jouer en solo reste très amusant. Attention toutefois en choisissant votre niveau de difficulté : le challenge est franchement relevé et aussi mignons soient-ils, les petits bonhommes pixellisés vont vous en mettre plein la tronche ! Et ici, vous n’avez qu’une seule vie. Si vous tombez KO, vous êtes bon pour recommencer le niveau immédiatement !Par la suite, gagner de l’argent vous permettra de revenir à la vie une fois, deux si vous êtes riche comme Crésus. Mais n’allez pas croire que l’argent se gagner facilement : un coup vous donne un dollar. L’idée est d’enchaîner les coups sans subir un seul dégât pour obtenir un multiplicateur : à 20 hits, vous touchez deux fois plus d’argent, à 30 hits, trois fois plus, etc… Jusqu’à neuf fois au maximum. Mais un seul coup reçu et vous retomberez à zéro !L’argent vous servira à beaucoup de choses dans le jeu : revivre, mais aussi débloquer des bonus pour avoir un avantage en début de niveau (plus de vie, jauge d’énergie qui se recharge plus rapidement, dégâts améliorés…). Surtout, cet argent va vous permettre de débloquer deux personnages jouables supplémentaires et toute une galerie d’artworks assez plaisants.Mais revenons à nos moutons : le jeu vous propose de débuter le jeu avec John, un homme aux compétences équilibrées, ou Noa, jeune femme plus rapide mais moins puissante. Une fois le jeu terminé une fois, vous aurez la possibilité de jouer avec Din, un… Dinosaure très fort mais aussi très lent. Par la suite, comme expliqué plus haut, deux personnages Bonus vous attendent, encore plus efficaces, mais vous les obtiendrez en cassant votre tirelire !L’aventure, extrêmement classique, se déroule sur huit niveaux variés et avec des ennemis qui se renouvellent suffisamment pour ne jamais se lasser. Evidemment, un Boss vous attend à la fin du niveau… Si vous y parvenez, évidemment ! on note également la présence d’un niveau final, qui se débloque une fois le jeu terminé, et qui consiste à enchaîner tous les boss à la suite. Très sympathique !Mais l’essentiel n’est pas là, puisque tout cela est forcément du déjà-vu. L’important, c’est de prendre -ou non- du plaisir manette en main. Et c’est là que Last Beat Enhanced frappe fort : le jeu est difficile, on l’a dit, et demande un petit temps de prise en main durant lequel vous allez vous faire joyeusement tabasser. Mais une fois le jeu en main, c’est le pied !Les contrôles sont simples : un bouton pour cogner, un pour sauter, et un pour se protéger. Enfin, vous pouvez déclencher un coup spécial quand votre jauge d’énergie est pleine (elle se recharge toute seule en quelques secondes). Il y a également un rush possible en appuyant deux fois rapidement dans la bonne direction, et c’est pourquoi nous vous recommandons chaudement de jouer à la bonne vieille croix directionnelle ! Les chops se font automatiquement quand vous collez les ennemis, mais demanderont un peu de doigté.Une fois qu’on a donné les règles, il n’y a plus qu’à y aller et tabasser toute cette vermine qui pullule dans les rues de la ville. Et soyez certains que vous en aurez pour votre argent ! C’est un vrai défouloir et le challenge, relevé, va vous donner la rage quand vous n’arriverez pas au bout du niveau (c’est-à-dire souvent). Quel pied !Graphiquement, l’ambiance 8-Bit est craquante et le jeu est fluide, bien animé, franchement réussi. La bande son est à l’avenant et fait honneur aux glorieux ainés du siècle dernier.Les Boss sont quant à eux plutôt bien campés, et pour certains coriaces. Enfin, on notera la présence de niveaux bonus que vous pourrez parcourir à moto, ou encore un niveau où vous devrez briser une voiture dans le temps imparti… Toute référence à un célèbre jeu de baston est… parfaitement assumée !