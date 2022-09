Test de Legend of the Heroes : Trails from Zero, bref un portage de plus.

Welcome to Crossbell city !

Voici venir les beaux jours de la SSS !

Détective en herbe

Le titre de cette première partie est volontairement en anglais. Le jeu n’est pas traduit en français, d’ailleurs la traduction anglaise était historiquement un travail de fans. Ce qui a poussé l’éditeur à sortir le jeu aux USA lors d’une réédition sur PS Vita en 2012. L’anecdote est sympa mais plus sérieusement, si vous ne parlez pas anglais, ça va coincer même si vous aimez les RPG.Pour cause, le scénario est dense et le mot est faible. Les phases de dialogue sont très fréquentes. Elles occupent même plus de place que l’action. Trails from Zero est le septième jeu de la licence The Legend of the Heroes, mais c’est aussi le premier des deux épisodes qui regroupent l’arc Crossbell. Donc pas de panique si vous n’avez pas fait les précédents, vous ne serez pas perdu puisqu’il s’agit là du commencement d’une nouvelle histoire.Crossbell est une cité autonome située entre deux grandes nations qui sont en conflit. Cependant la ville a su imposer sa neutralité par un pacte de non agression des deux camps. C’est dans ce contexte géopolitique tendu que vous incarnez Llyod Bannings, un jeune homme qui vient réussir son admission dans les forces de police de la ville.Le jeune policier prend directement ses fonctions. Il est assigné à une toute nouvelle unité, la Special Support Section ou la SSS. Avec vous, cette nouvelle équipe est composée de quatre membres, tous des rookies. C’est évidemment à travers ses quatre personnages que vous allez vivre cette aventure.Votre première mission est de nettoyer les égouts de la ville. Une bonne petite chasse au monstre qui sert de tutoriel pour les combats. Justement les affrontements, comme évoqué plus haut, sont très secondaires par rapport à l’histoire. C’est bien regrettable car malgré un côté très classique ils sont très bien construits et dynamiques.Les affrontements dans Trails from Zero ont une petite touche tactical avec l’ordre des tours qui est affiché verticalement à gauche de l’écran, et un damier de cases pour les déplacements. Chaque personnage dispose d’un type d’attaques de base, corps à corps, mi-distance, ou longue portée. Si vos ennemis sont à portée de votre zone d'attaque vous pourrez les atteindre sinon il faudra utiliser un tour pour s’approcher.Attaquer ou recevoir des dégâts fait grimper la jauge de ce qu’ils appellent les CP (Craft Points). Une fois à 100 points, chaque personnage peut déclencher une super attaque sans tenir compte de l’ordre de passage. Il faut les utiliser au bon moment et pour cause, l’une d’elle permet de soigner tout le monde au lieu d’infliger des dégâts colossaux. Les affrontements sont un habile équilibre entre attaques de base, sorts magiques, positionnement et gestion du craft. On le répète encore, ce qui est dommage c’est qu’il y a beaucoup trop de parlote par rapport à l’action.En dehors des affrontements il est possible d’améliorer ses personnages via des gemmes qui sont remportées après chaque combat. Il faut en synthétiser de différents types pour améliorer les statistiques ou apprendre de nouveaux sorts. Mais le plus important se trouve dans les quêtes secondaires avec une récompense à la clé.Il y en a beaucoup et chacune est une véritable enquête plus ou moins longue qui nous pousse à explorer Crossbell. Elles nous amènent à discuter avec tous les habitants pour en apprendre plus sur le lore et permet de mettre avant chaque membre de la troupe. Leur personnalité est bien mise en avant et on découvre de nombreux PNJ haut en couleur. Ce qui est une bonne chose cependant, la plupart sont une succession de dialogues interminables. Quand il n’y en a plus, il y en a encore. Même si le scénario est primordial dans un RPG, il s’agit avant tout d’un jeu vidéo. Qui plus est, ce n’est pas un Visual novel. Autant prendre un livre à ce rythme.Même si la résolution a été mise à jour et que l’animation old school est agréable à l'œil, nous n’avons pas l’impression de jouer mais plus de lire un livre interactif. Cela manque cruellement d’équilibre entre l’action et l’histoire. On finit même par se perdre dans la trame principale et ne plus savoir à qui s’adresser pour avancer dans l’histoire tellement il y a de blabla.