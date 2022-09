Test de Jojo’s Bizarre Adventure All Star Battle R, préparez vos Jojo poses !

Nom de Dio !

Jojo’s Bizarre Adventure : All-Star Battle R est un jeu de versus fighting horizontal prenant place dans un environnement 3D. Il s'agit d’un remastered, le titre initial étant sorti en 2014 sur Playstation 3. Le gameplay tourne autour d’un système de coups à trois valeurs (petit, moyen et gros poing). Pour déclencher une “ASF” (attaque super fabuleuse), seul un quart de cercle et deux boutons sont nécessaires. On y trouve aussi un combo automatique en martelant le bouton coup faible, ce qui permet de lancer une suite d’attaques finissant par un spécial si la barre d’EF (énergie fabuleuse) est chargée. Il est possible d’utiliser le bouton B pour faire un pas chassé, ce mouvement permet de tourner autour de son adversaire afin trouver un angle d’attaque.Dans l'ensemble, on se retrouve avec un système assez simple à prendre en main, ce qui fait un excellent point pour les novices. De plus, il est possible de sélectionner un personnage en soutien que l’on active avec ZR. Cela permet de continuer un combo ou de se sortir de situations délicates en défense. Ce soutien se sélectionne au même moment que notre combattant, et on peut vous dire qu’il y a du choix.Autre point qui ravira les fans, le roster de 51 personnages, dont 10 inédits par rapport au jeu de 2014. Chaque personnage possède ses propres coups, son style de combat (au nombre de cinq : stand, onde, à cheval, vampirisme et mode). Que ce soit des héros, des alliés ou vilains de différentes générations, il est impossible de ne pas trouver son bonheur. S’il est facile à prendre en main, on se retrouve avec un jeu de type “easy to play hard to master” qui ravira les plus belliqueux d’entre nous.Enfin, les 16 stages que propose le soft ravira les amateurs de la série tant ils sont fidèles et fourmillant de clins d'œil. Il est à souligner que chaque arène possède un piège différent qui s'active quand on tombe dedans (un lustre qui tombe, des voiture qui filent à toute allure pour nous renverser, etc …). Il est aussi tout à fait possible de désactiver cette fonctionnalité et de jouer sans pièges.Devenir le maître incontesté du stand n’est pas chose aisée et il faut se frotter aux différents modes de jeu pour évoluer. L’arcade propose une suite de 8 affrontements et permet de débloquer pas mal d’or afin de dévaliser la boutique. Cette dernière est remplie de couleurs alternatives pour les différents skin, de dialogues et provocations liées à chaque personnage.Visuellement le cell-shading rend le jeu magnifique et il est très facile de rentrer dans l’univers d’ Hirohiko Araki tant les personnages et stages sont fidèles. Les menus aussi sont très beaux et peu importe où l'on pose l'œil, on se retrouve toujours face à une référence. Les voix japonaises sont excellentes et pour cause, ce sont les doubleurs de l'animé qui viennent prêter leurs voix au jeu. Les musiques, qui sont légions, collent parfaitement à l’univers de Jojo et même si on regrette l'absence de certaines pistes cultes par faute de droit, c’est tout de même une bonne cinquantaine de morceaux que l’on peut débloquer en jeu.Le multijoueur local possède plusieurs modes : Le combat simple pour affronter un pote (ou pas) en 1vs1, le combat en équipe, qui permet de sélectionner jusqu’à trois personnages qui s’affrontent à la suite et le tournois qui propose à 8 joueurs de se confronter pour se hisser à la première place.Le mode en ligne propose un système de mission à accomplir pour recevoir de nouveaux skins. Les missions sont simples, on doit utiliser un personnage particulier, exécuter certaines attaques et faire des matchs de classement. Que l’on gagne ou perde n’a pas d’importance puisque la mission se valide automatiquement à partir du moment où le personnage est sélectionné et que le match se lance. Cependant il est important de souligner le manque de stabilité qui offre une expérience désastreuse si l'adversaire a une mauvaise connexion.Le solo ne nous apprend pas grand chose sur l’univers de Jojo, puisque le mode histoire de la version 2014 à disparu au profit du mode All Star Battle. Il nous permet de revivre les combats les plus iconiques de la saga allant d’un niveau très simple (une étoile) à très difficile (cinq étoiles). Le mode galerie permet de débloquer divers visuels et artworks mais aussi des cosmétiques pour personnaliser nos combattants préférés.