Test de Beacon Pines : une aventure aux multiples possibilités

Petite ville sans histoire

Tout commence par des choix

Beacon Pines est teinté de mélancolie, tout en oscillant entre moment d'amitié et instants angoissants. Il joue sur tous les tableaux avec brio pour nous faire ressentir de nombreuses émotions. Le seul point réellement frustrant c'est que ni Luka ni les autres protagonistes ne savent que vous, spectateurs, vous baladez dans différentes temporalités ou univers parallèles. Certaines informations sont donc connues de vous seul. Voir Luka faire confiance à celui ou celle que vous savez être coupable, ou la cause d'une des fins tragiques, est parfois frustrant, mais permet aussi de conserver le suspense et de jouer sur la diffusion de l'information.

Dans Beacon Pines, vous incarnez Luka, un jeune cerf qui se recueille sur la tombe de son père. Oui, un cerf. Car les personnages de Beacon Pines sont tous anthropomorphes. Votre meilleur ami, Rolo, est un jeune renard un peu lourdaud, l'une de vos amies est une jeune chatte, etc. Bref, Luka vit chez sa grand-mère et ce sont les vacances. Vous avez quartier libre, mais bien entendu, il ne faudra pas faire de bêtises !Conçu comme une aventure d'été pleine de rebondissement, Beacon Pines se révèle être plus que cela. Rapidement, vous obtenez votre premier "charm". Une sorte de médaillon avec une jolie illustration et un mot qui la caractérise : "Honte", "Se battre", "Chill", etc. La narratrice, seule véritable voix du jeu, vous explique que vous allez en avoir besoin. Mais pour quoi faire ? Pour déterminer les embranchements que va prendre votre histoire.Mais avant de revenir sur cet aspect, arrêtons-nous sur l'environnement que représente Beacon Pines. Il s'agit d'une petite ville, entourée par les bois, avec quelques petites spécificités. Les Valentines y sont une famille puissante, les enfants aiment bien jouer dans les bois profonds malgré le danger, Rolo et Luka ont construit une cabane dans les arbres qui leur sert de refuge. Un village bucolique qui se prépare à la fête annuelle et qui cache bien des secrets.La grand-mère de Luka l'autorise à aller jouer avec Rolo, à condition de ne pas faire de bêtises. Mais qu'allez-vous faire avec votre ami ? Cette première question, plus rhétorique qu'autre chose, permet d'expliquer comment fonctionne les charms. Le grand livre de votre histoire s'ouvre, la narration se poursuit, comme écrite en temps réel sur l'une des pages. Puis il manque un mot. "Luka lui répond que "nous allons juste ____."" A vous de compléter avec les charms dont vous disposez. Comme nous l'avons dit, chacun est un mot, une action, une émotion. C'est avec eux que vous allez poursuivre votre histoire.Mais alors, il y a plusieurs possibilités ? Oui. Symbolisées par un grand arbre dessiné, accessible à tout moment avec le bouton B, vos choix, les embranchements de votre histoire, ainsi que les possibilités sont toujours accessibles. Vous pouvez y revenir, tester, recommencer comme bon vous semble. Certaines fois, vous n'aurez pas le choix : le charm nécessaire pour accéder à un autre embranchement n'est pas encore en votre possession. Parfois, vous avez encore moins le choix : votre histoire s'est tragiquement et prématurément arrêtée par une catastrophe. Vous devrez rejoindre un ancien embranchement et tester de nouvelles possibilités.