Test de SpiderHeck : Tissez vos toiles vers la victoire !!!

Battez-vous avec style !!

Un jeu avec des araignées ? Ça ne donne pas envie, n'est-ce pas ? Pourtant, s'il on vous dit que dans de grandes arènes pleines d’obstacles, des araignées combattantes peuvent sauter dans tous les sens et se balancer à l’aide de leur toile afin de trucider leurs adversaires. Plus intéressant, ne trouvez-vous pas ? Et si on ajoute que pour ce faire, elles manient donc un sabre sûrement piqué à un Jedi mais également des armes à distance comme un lance-grenades, un fusil laser, un joli petit sceptre digne d'une véritable magical girl et autres joyeusetés, changerez-vous d'avis ? Oui ? Eh bien bienvenue dans l'univers de SpiderHeck !Pas de chichi, pas de blabla, pas de contexte, juste battez-vous et survivez le plus longtemps possible pour être la dernière araignée encore sur pattes. Un simple parcours servant de tutoriel (et de menu de jeu au passage) pour apprendre les bases : bouton R pour ramasser et laisser une arme, Y pour tirer, se déplacer et viser avec les joysticks et B pour lancer sa toile et… Waaaouh, quelle vitesse !!! Et déjà une araignée de tuée ?! Quel sniper !!À partir de ce moment, pas besoin d'en apprendre plus, vous pouvez d'ores et déjà choisir un mode parmi les quatre qui vont sont proposés. Envie de taillader de l'araignée sans attendre pour montrer à tout le monde qui est le meilleur ? Les modes partie rapide et versus sont faits pour ça. En revanche, si vous souhaitez vous entraîner à rester en vie le plus longtemps possible, les modes paliers du chaos et survie à faire seul ou à plusieurs sont fait pour vous ! La maniabilité vous inquiète et vous avez peur de ne pas réussir ? Pas de soucis ! SpiderHeck est un peu difficile à prendre en main avec les toiles qui peuvent être compliquées à diriger au début, mais, au bout de quelques parties et surtout plusieurs morts, vous allez progresser à la vitesse de la lumière. Parce que oui, la mort, ou plutôt votre mort, fait partie intégrante du jeu. Vous allez mourir d'une explosion, transpercé par une épée laser, mitraillé par des fusils, électrocuté par un sceptre magique, tué par de la lave, et encore bien d'autres morts pour votre jolie petite araignée que l'on vous laisse la joie de découvrir.Vous voulez vous amuser ? Très bien, revenons sur le gameplay.C'est vrai que le but de SpiderHeck se repose complètement sur deux principes : survivre et détruire ses ennemis mais vous pouvez avoir confiance, on ne s'en lasse pas du tout ! Avec une grande variété d'ennemis et de compétences, le jeu vous met constamment à l'épreuve et ceci à chaque session de jeu. Et surtout à chaque mode de jeu ! Parce que oui, même si le principe reste le même, chacun l'évoque à sa façon. Vous pouvez ainsi vous focaliser sur la survie à plusieurs en co-op local ou en ligne avec le mode survie ou, au contraire, le faire en solitaire avec le mode paliers du chaos. Pour le premier, le nom parle de lui-même. Votre but est de survivre au plus de vagues ennemies possible. Vous pouvez affronter le défi seul ou inviter vos amis pour vous aider. Pour le deuxième, les fondements restent les mêmes mais en version plus difficiles, et surtout, en solo. Ce mode vous met à l’épreuve à tous les niveaux en vous opposant à des vagues d’ennemis toujours plus nombreux : vous n’avez qu’une vie, la moindre erreur pourrait être la dernière ! Bonne chance jeune arachnide ! Ce mode inclut aussi des conditions spéciales, comme “lave montante”, “munitions illimitées”, “explosifs uniquement” et tout un tas d’autres choses pour rendre votre petite et ridicule vie d’araignée encore plus difficile.Pour ce qui est des deux autres modes (la partie rapide et le versus) ceux-ci sont de l'affrontement pur et dur entre amis ou avec des inconnus sauf que, pour l'un, la première araignée à atteindre le nombre de points demandé remporte la partie alors que, pour l'autre, nous pouvons modifier tous les paramètres. Vous voulez que les araignées se déplacent à la vitesse de Flash ? Vous pouvez ! Vous voulez juste jouer avec les sabres laser ? Vous le pouvez aussi ! Un mode rapide amélioré s'il on peut dire ! Ce qui est plutôt une très bonne chose pour des sessions de jeu plus ou moins longues en changeant le nombre de points demandés, les armes ou les bonus. Vous pouvez même choisir les arènes. De quoi vous amuser !!Et niveau divertissement vous allez être servi ! Avec une direction artistique minimaliste qui joue énormément sur les effets de lumière, le choix visuel psychédélique permet de parfaitement suivre l’action. Et action il y en aura ! De l'action rapide, épique mettant en avant le gameplay nerveux et jouissif. Tailladez, tranchez, déviez les balles, ou utilisez-la pour projeter des grenades sur vos ennemis. Les possibilités sont infinies ! Maîtrisez le sabre ou l’épée-javelot pour devenir le champion de l’arène. Mais soyez aussi un grand stratège parce que toutes les armes du jeu ont une durabilité limitée avec quatre utilisations pour les armes à distance. Et pour les épées, leur taille réduit après chaque coup porté, donc gardez tous vos yeux ouverts pour ne pas finir les pattes vides !Pour les arènes ? Vous avez du choix ! SpiderHeck met à disposition plusieurs zones et arènes de combats. Des arènes qui sont choisies aléatoirement ! Certaines sont simples et statiques, mais d’autres ont des ascenseurs, des plateformes et des murs de lave de tous les côtés ! Et les araignées peuvent même se retrouver en apesanteur ?! De quoi atomiser vos ennemis avec classe ! En revanche, bien que les arènes soient très intéressantes point de vue level design, nous pouvons remarquer des gros problèmes de lag. Des difficultés qui se produisent notamment sur certaines map quand beaucoup de particules, dues à une bombe par exemple, sont visibles à l'écran. Des problèmes qui sont très gênants frisant complètement l'hyper rapidité des araignées et surtout l'immersion dans le jeu. Des problèmes de lag rares mais tout de même bien dommage.Mais pour vous consoler, vous pouvez être l'arachide la plus classe du champ de bataille. Comment ? En vous customisant ! Vous voulez avoir la peau violette ou verte ? Vous pouvez ! Un plot de signalisation sur la tête ? Vous pouvez aussi ! Tout est possible alors soyez l'araignée la plus visible et surtout la plus extravagante afin de vous reconnaître parmi les particules et vos ennemis. Ou de vous retrouver facilement après avoir fui un danger. Cela peut servir énormément ! Alors maintenant que vous avez modifié votre petite et mignonne arachnide, vous pouvez détruire vos ennemis (et surtout vos amis) avec style !