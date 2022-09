[GUIDE] Comment obtenir de l’expérience plus vite dans Splatoon 3

Augmenter le niveau du personnage plus rapidement

- Tortilla au poisson Exp+ : augmente de moitié l’expérience gagnée en match

- Tortilla au poisson Exp++ : multiplie par deux l’expérience gagnée en match

- Salade à la Carpucine Exp ++ : multiplie par deux l’expérience gagnée en match pour toute l’équipe

Le mode Guerre de territoire

- Le bonus de Temps 3min : +300 XP

- Le bonus d’encrage de terrain (500 points minimum) : +500XP

- Le bonus de victoire : +600XP

Le mode Anarchie

- Bonus de temps 3min : +100XP

- Bonus de Victoire : +1500XP

- Bonus de KO : +2500XP

Augmenter le niveau de catalogue plus rapidement

Force est de constater que dans Splatoon 3 pour pouvoir bénéficier des meilleures armes ou accessoires il vous faudra passer par la case niveau du personnage et niveau du catalogue. Cela vous donnera un avantage en match afin de pouvoir profiter pleinement des parties en étant le meilleur. Mais comment les faire monter plus rapidement ? C’est ce que nous allons détailler plus bas.Le niveau de personnage optimal dans l’immédiat est le niveau 30, avec celui-ci vous aurez accès à toutes les armes de la boutique de Cartouche. Pour augmenter votre niveau d’expérience plus vite, n’hésitez pas à aller voir la vendeuse dans le hall.Elle vous proposera de la nourriture qui augmentera votre gain d’expérience par match en échange de tickets. Pour obtenir ces tickets il vous faudra pour cela avoir un peu de chance au niveau du distributeur qui vous propose un tirage quotidien pour 5000 pièces, vous pouvez aussi en gagner dans le mode solo de Splatoon 3 ainsi que lors des Salmon Run.Vous pouvez aussi tomber sur des joueurs qui ont activé un bonus d’EXP pour toute l’équipe mais il faudra compter sur la chance.L’utilisation de ces tickets est un boost non négligeable dans le farm de niveaux, il y a trois tickets différents qui vous permettront d’augmenter plus vite l’expérience du personnage :Ces tickets sont valables pour une durée de 20 matchs chacun, à savoir que vous ne pouvez en utiliser qu’un à la fois.Pendant les guerres de territoires plusieurs facteurs rentrent en compte sur le gain d’expérience :Donc lors d’une bonne partie de guerre de territoire vous obtiendrez un bonus de 1400XP ce qui n’est pas négligeable pour augmenter le niveau de votre personnage, en cas de défaite ce montant sera de 800XPLe mode de jeu Anarchie est disponible à partir du niveau 10 du personnage, une fois débloqué vous pourrez participer à des parties qui mélangent guerre de territoire et défi différents.Quant à lui niveau bonus d’expérience vous aurez les suivants :C’est pour cela qu’obtenir des KO lors des modes Anarchie est très important, dans le cas ou un ticket pour doubler l’expérience sera actif cela vous ferez un bonus de +5000XP. Donc pensez-y lors de vos batailles.Cependant attention, le mode Anarchie est plus difficile que le mode guerre de territoire, vous devrez affronter des joueurs de niveau plus important en quête d’évolution de leurs rangs dans les classements. Il sera possible de subir autant de défaites que de victoire donc ne vous y méprenez pas : la facilité n’est pas au rendez-vous.Pour augmenter le niveau de catalogue plus rapidement il n’y a pas de miracle, une seule solution. En cas de victoire une fois par jour vous obtiendrez un bonus de +7500XP. C’est un beau bonus sachant qu’un niveau de catalogue est de 9500XP. Alors courage car le niveau de catalogue est plafonné au niveau 100 tel un pass de combat.Alors maintenant vous n’aurez plus de raisons de dire que vous n’arrivez pas à augmenter votre niveau avec toutes ces astuces.Si vous le souhaitez nous avons fait différents guides sur le jeu Splatoon 3 que vous trouverez dans les liens ci-dessous :A lire aussi : notre test de Splatoon 3