[GUIDE] Comment obtenir de nouvelles émotes dans Splatoon 3

Comment débloquer de nouvelles émotes ?

Prendre de l’expérience: trucs et astuces

Pour gagner de nouvelles émotes cela ne se passe pas du côté du niveau de votre personnage, mais du niveau de votre catalogue. Celui-ci s’apparente à un pass de combat de saison qui se renouvelle tous les 3 mois. Pour le débloquer il faudrait atteindre le niveau 4 et aller parler avec Monia du magasin général.Après avoir activé le catalogue, une fois que vous avez vu Monia, il est temps de commencer la progression du pass de combat actuel. En effet celui-ci se termine le 30 novembre, donc ne perdez pas de temps.Pour atteindre les différentes émotes, l’amélioration du catalogue est primordiale, cette saison ils sont au nombre de 6, les émotes sont disponibles en aperçu dans l’application mobile Nintendo Switch Online, section Splatoon 3.Vous les gagnerez aux niveaux suivants :• Niveau 3• Niveau 15• Niveau 35• Niveau 51• Niveau 76• Niveau 98Tout d’abord l’émote la plus attendu sera très certainement celle du niveau 98 « l’émote dab », pour atteindre ce niveau, il va vous falloir faire un bon nombre de parties en ligne. A savoir que vous gagnez tous les jours un bonus de 7500XP pour toutes parties remportées en mode guerre de territoire et que pour atteindre un niveau de catalogue le jeu vous en demandera 9500 par niveau. Donc n’hésitez pas à lancer des parties quotidiennes afin d’obtenir ce bonus.Vous pourrez aussi participer au mode Salmon Run cela vous permettra de varier les modes de jeux pour augmenter votre niveau de catalogue. Pour l’activer n’oubliez pas d’aller parler à M.Ours SAOn espère que ces quelques indications vous aideront à obtenir vos émotes plus rapidement qu'en jouant seulement au hasard, toujours est-il que le meilleur moyen de les obtenir est encore de jouer très régulièrement à Splatoon 3 jusqu'à la fin de cette saison !