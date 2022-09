Un party game de plus sur Switch avec Goonya Monster

GOONYA MONSTER x FAKE TYPE. & Chogakusei 22/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C’est parti pour une bataille complètement déjantée ! Dès le 4 décembre vous pourrez embarquer dans ce carnage à l’univers acidulé avec des personnages tout mignons !Le studio MUTAN annonce sur sa page Twitter la sortie de son prochain jeu Goonya Monster.Des affrontements aux odeurs de Splatoon, l’encre en moins. Une équipe de Busters s’oppose à un Monster. Chaque rôle comporte son lot d’avantages et les conditions de victoire par camp sont différentes. Pour les Buster, il faudra vaincre les ennemis morts-vivants qui parcourent le stage et récupérer leurs âmes. Le Monster quant à lui doit vaincre tous les Busters ou survivre jusqu’à la limite de temps pour remporter la bataille.Les Busters maîtrisent un set d’armes diverses pour retourner le match en leur faveur. Laser, fusil de chasse, lance-flammes… Encerclez l’ennemi grâce à une gamme d’armes exaltantes ! Le Monster, lui, peut grandir en taille et utiliser son attaque ultime "Prédation" pour vaincre les Busters.On retrouve un univers coloré et dont on doit le design à l’artiste Terada Tera , illustratrice connue pour son style chibi reconnaissable. On se plonge un peu plus dans l’ambiance avec la customisation des personnages. Jouer à des matchs d’épisodes débloquera des objets personnalisés pour adopter les looks les plus farfelus !En attendant, on vous présente les protagonistes aux personnalités déjà bien affirmées :On vous rappelle que le jeu sera disponible sur l'eShop à partir du 4 décembre, et le cross-platform sera pris en charge avec la sortie du jeu également sur PS5 et sur Steam.