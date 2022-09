[GUIDE] Comment obtenir un casier plus grand dans Splatoon 3

Comment obtenir son vestiaire : où et quand le débloquer ?

Comment agrandir son casier

Comment avoir de l’expérience plus rapidement ?

Galerie images 25/09/2022



Le vestiaire peut être déverrouillé à tout moment, pour cela il vous suffira de vous rendre dans le hall des parties multijoueur et de vous diriger vers les portes entre le distributeur et le téléporteur.Comme tout le monde, vous commencerez évidemment avec un simple casier standard, mais ne vous inquiétez pas celui-ci pourra devenir plus grand, nous allons vous expliquer comment faire.La démarche pour augmenter la taille de votre casier et pouvoir le décorer davantage est toute simple, il vous faudra pour cela atteindre le niveau 15 de votre personnage. Il va falloir s’armer de patience et enchainer les parties pour gagner un maximum d’expérience.Pour augmenter votre niveau d’expérience plus vite n’hésitez pas à aller voir la vendeuse dans le hall.Elle vous proposera de la nourriture qui augmentera votre gain d’expérience par match en échange de tickets. Pour obtenir ces tickets il vous faudra pour cela avoir un peu de chance au niveau du distributeur qui vous propose un tirage quotidien pour 5000 pièces.Vous pouvez aussi tomber sur des joueurs qui ont activé un bonus d’EXP pour toute l’équipe mais il faudra compter sur la chance .Une fois le niveau 15 obtenu, n’hésitez pas à vous diriger vers votre casier qui sera devenu plus grand et en profiter pour le décorer à votre image. N’oubliez pas que les vestiaires se partagent avec vos amis en ligne et ont donc accès à votre casier. C’est le moment de le personnaliser et d’en faire le plus beau de tous.En espérant que ces quelques indications vous permettront de gagner en niveau plus rapidement et surtout de faire de votre casier un endroit qui vous ressemble.