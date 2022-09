[GUIDE] Comment utiliser les amiibo dans Splatoon 3 ?

Comment utiliser un amiibo dans Splatoon 3 ?

Galerie images 25/09/2022



Quels amiibo utiliser dans Splatoon 3 ?

Inkling Girl (soit de Splatoon 1)

o Chaussures d’école + Chaussettes Hi

o Chaussures d’école de base

o Uniforme scolaire A

o Uniforme scolaire B

o Pince à cheveux de calmar





Inkling Boy (soit celui de Splatoon 1)

o Chaussures de samouraï

o Veste samouraï

o Casque de samouraï





Calmar Inkling (vert ou orange)

o Bottes électriques

o Armure de puissance

o Masque d’alimentation





Inkling Girl (Splatoon 2)

o Mocassins à franges de base

o Pains à franges Baggy-Sock

o Cardigan scolaire A

o Cardigan scolaire B

o Squid Clip-Ons





Inkling Boy (Splatoon 2)

o Bottes Squinja

o Costume Squinja

o Masque Squinja Mk I

o Masque Squinja Mk II





Calmar Inkling (Violet)

o Power Boots Mk I

o Armure de puissance Mk I

o Masque de puissance Mk I





Octoling Fille

o Bottes enchantées

o Robe enchantée A

o Robe enchantée B

o Chapeau enchanté





Octoling Garçon

o Cretons d’acier

o Platemail en acier

o Barre en acier





Pieuvre octoling

o Pieds de poisson frais

o Gants de poisson frais

o Tête de poisson frais





Perle

o Sweat à capuche nacré

o Couronne nacrée S

o Couronne nacrée L

o Coups de pied nacrés





Marina

o Slip-Ons marinés

o Dessus mariné

o Casque mariné





Callie

o Réplique de casque Hero

o Réplique de veste de héros

o Répliques de Hero Runner





Marie

o Réplique de casque d’armure

o Réplique de veste d’armure

o Répliques de bottes d’armure

Comme dans les versions de Splatoon et Splatoon 2 qui nous ont apporté bon nombre d’amiibo, ils restent utilisables sur cette version en attendant la fin de l’année pour les nouveaux amiibo proposés à l'occasion de la sortie de Splatoon 3.Pour les utiliser il vous faudra aller sur la place dans le square prêt du carton des Amiibo. Appuyez sur la touche « A » et suivre les indications données par le jeu.Pour utiliser un amiibo pour la première fois dans Splatoon 3, il vous faudra tout d'abord l’enregistrer. Si vous aviez utilisé l'amiibo dans les versions précédentes du jeu, il vous faudra simplement procéder à sa mise à jour.Voici l'équipement de chaque figurine :Chacun des Amiibo ne vous fournira qu’un seul objet de la liste, pour déverrouiller tous les objets il vous faudra pour cela jouer un certain nombre de matchs dans Splatoon 3. Si vous aviez joué suffisamment de parties dans le passé avec les amiibo enregistrés sur Splatoon ou Splatoon 2, vous recevrez automatiquement tous les objets immédiatement, vous n’aurez donc qu’à essayer chacun d’entre eux.En espérant que ces quelques indications vous permettront une utilisation optimale de vos amiibo, on vous souhaite beaucoup de plaisir avec Splatoon 3, et d'en mettre plein la vue à vos adversaires lors des prochains Splatfest !