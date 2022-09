Sword Art Oline Alicization Lycoris est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch

SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris | Nintendo Switch Launch Trailer 30/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sword Art Onlie Alicization Lycoris inspiré de l’animé qui porte le même nom, sort ce jour sur Nintendo Switch. Ce jeu créé par Bandai Namco Europe est l’adaptation des versions consoles sorties en juillet 2020.Vous pourrez dans ce titre dense en action visiter le monde de l’Underworld, tout en accompagnant une nouvelle fois Kirito dans ses aventures ainsi que dans des combats intenses aux côtés d’Eugeo, d’Alice, de l’Administrateur et d’autres personnages adorés des fans.De plus un tout nouveau scénario a été ajouté à l’histoire originale du manga. Au cours de leur aventure, les joueurs feront la rencontre de Medina, héritière de la famille déshonorée des Orthinanos. Elle a pour but de laver l’honneur perdu de sa famille en devenant une Chevalière de l’Intégrité grâce à l’aide des joueurs.SWORD ART ONLINE ALICIZATION LYCORIS reprend les thèmes récurrents du genre JRPG, avec une narration captivante et des personnages complexes, tout en adoptant l’univers médiéval-fantastique qui lui est propre en proposant aux joueurs de rencontrer des chevaliers, de manier des armes imposantes et de combattre des créatures mythiques.La version Nintendo Switch inclus les quatre premières mises à jour gratuites nommées “Ancient Apostles”.Alors lancez-vous dans cette aventure aux côtés de vos compagnons « LINK START »